Mondovì: gli Alpini in armi alla commemorazione di Nowo Postojalowka

Tutto pronto a Mondovì per la commemorazione della battaglia di Nowo Postojalowka che si terrà domani, domenica 22 gennaio in piazza della Repubblica.

La cerimonia avverrà in forma solenne alla presenza della bandiera del 1^ reggimento alpini, decorata di medaglia d’oro al valor militare per il comportamento degli uomini dei battaglioni Mondovì, Ceva e Pieve di Teco nel corso dei sanguinosi combattimenti sul fronte del Don che la divisione Cuneense affrontò con coraggio nel rigido inverno 1942-43 per sottrarsi alla morsa dell’Armata Rossa e del freddo glaciale della steppa.

Il 1^ Alpini si batté con tutte le forze insieme al Doi - il 2^ Alpini oggi di stanza a Cuneo - e al 4^ artiglieria alpina (tutti decorati di Medaglia d’oro con la stessa motivazione), perdendo centinaia di alpini. Tra i Caduti del 1^ ci furono il comandante, Luigi Manfredi, fino all’ultimo in testa ai suoi uomini insieme ad altri due valorosi ufficiali: Mario Trovato e Giuseppe Avenanti, a capo del Mondovì e del Ceva, tutti e tre insigniti della medaglia d’oro alla memoria.

A Nowo Postojalowka - la più cruenta delle battaglie che i sovietici ingaggiarono contro il Corpo d’armata alpino - si compì il destino della Cuneense e del 1^ Alpini, la cui bandiera fu distrutta per evitare che cadesse in mano nemica, salvando così l’onore dell’unità piemontese.

La bandiera oggi è l’insegna del 1º Reparto Comando e Supporti Tattici Alpini della brigata Taurinense, dopo aver viaggiato lo scorso settembre dal Sacrario delle Bandiere al Vittoriano di Roma fino a Torino, sede dell’unità che l’ha ricevuta con una solenne cerimonia.

La brigata Taurinense, comandata dal generale Nicola Piasente, è l’erede delle tradizioni della Cuneense e dei reggimenti e battaglioni piemontesi, e sarà presente domenica a Mondovì anche con una formazione di alpini in armi che renderà gli onori militari alla bandiera del 1^, alla massima autorità, il generale Ignazio Gamba, comandante delle Truppe Alpine dell’Esercito, e al Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Domenica 22 gennaio, alle ore 8 raduno dei partecipanti in Piazza della Repubblica (Mondovì Breo); alle 8.45 arrivo del Labaro Nazionale decorato con 216 medaglie d’oro di cui 209 al valor militare, a seguire la grande sfilata, con la partecipazione di migliaia di Alpini che interesserà le vie tra Breo e Altipiano (con partenza da piazza della Repubblica, transito in corso Italia e termine in piazza Monteregale). Alle 10.30 saluti delle autorità e alle 11 la S. Messa celebrata presso la Parrocchia Santuario del Sacro Cuore di Gesù (Mondovì Altipiano) dal vescovo, monsignor Egidio Miragoli. L’ammaina bandiera previsto per le ore 18 concluderà le celebrazioni.