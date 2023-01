“Terre Rosse”: incontro con l'autore a Somano

Oggi pomeriggio, sabato 21 gennaio alle ore 16, nel salone polifunzionale “Michele Ferrero” di Somano verrà presentato il libro “Terre Rosse. Storie e volti dell'Africa” di Elisa Pira.

L'incontro con l'autrice, prima del suo ritorno in Africa, è stato organizzato dal Gruppo di lettura di Somano “Leggendo si…”

“Un viaggio in solitaria compiuto in due riprese in varie regioni dell'Africa, vivendo a stretto contatto con le popolazioni locali attraverso progetti di volontariato. Incontri incisivi, anche quando fugaci, in cui emerge sempre l'universalità di emozioni, sogni e sentimenti. Un'Africa vissuta in maniera personale, con una visione nuda e genuina della realtà: un'esperienza autentica, trasmessa senza filtri e mediazioni”.