Bra, l’abbraccio della Confraternita della salsiccia all’attore Paolo Rossi

Tra le eccellenze simbolo della tradizione gastronomica della città di Bra, la più conosciuta e apprezzata è senza dubbio lei, la salsiccia. Solo a nominarla si avverte un certo languorino.

Lo sa bene l’attore Paolo Rossi che venerdì 20 gennaio ha avuto un incontro ravvicinato con il tipico insaccato piemontese al teatro Politeama, dove portava in scena lo spettacolo di successo dal titolo “Scorrettissimo me”.

All’appuntamento non poteva mancare, quindi, la Confraternita della salsiccia , che si è resa testimonial della golosa specialità con il gran maestro Giacomo Berrino , che ha donato al famoso artista proprio il best seller della cucina braidese.

Un blitz in piena regola nei colori dei tipici paludamenti: l’azzurro Savoia della mantella e il giallo della mozzetta tanto caro a Torino, per un omaggio all’Italia e al Piemonte. Altri particolari completano l’uniforme. Dal collare dove sono appuntate le spillette collezionate nei gemellaggi con altri sodalizi, fino al medaglione con l’effigie della Zizzola, simbolo di Bra e l’immagine di un vitello, ingrediente principale della prelibatezza locale.

Dopo i ringraziamenti, chiusura in bellezza con la foto di gruppo della Confraternita della salsiccia insieme al sindaco Gianni Fogliato e allo straordinario Paolo Rossi, che ha ravvivato una serata non troppo calda, non troppo fredda, macchiata di allegria.