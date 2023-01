Volley A1F. Casalmaggiore, poi Conegliano: mission impossible per Cuneo? Magazza: "La paura non fa parte di noi" (VIDEO)

È una settimana tosta quella che si apprestano ad affrontare le ragazze di Emanuele Zanini.

Due trasferte consecutive che la Cuneo Granda S.Bernardo si appresta ad affrontare nel giro di tre giorni: domani pomeriggio (domenica 22 gennaio) la sfida di Cremona contro Casalmaggiore per la terza di ritorno del campionato, due giorni dopo il quarto di Finale di Coppa Italia con le Pantere di Conegliano al Palaverde di Treviso. Per questo la squadra non rientrerà a Cuneo domani sera, trasferendosi direttamente in Veneto.

L'obiettivo è sempre lo stesso: cercare di portare a casa qualche punto dalla sfida in terra lombarda, per poi divertirsi senza l'assillo del risultato a tutti i costi contro l'Imoco.

Facile dirsi molto meno da mettere in pratica, anche considerando il momento non particolarmente gagliardo delle Gatte che hanno racimolato appena tre punti nelle ultime sei gare, uno nelle ultime due.

Al PalaRadi di Cremona, campo tradizionalmente ostico per i colori biancorossi (una sola vittoria, quella della passata stagione), servirà dunque scendere in campo con la giusta cattiveria agonistica e con l'attenzione indispensabile per evitare quei cali che hanno spesso condannato la formazione allenata da coach Zanini,

"Sarà veramente difficile - analizza la sfida con Casalmaggiore la giovane schiacciatrice cuneese Francesca Magazza -. Loro sono in una striscia positiva, noi un po' meno. Abbiamo spinto tanto in settimana durante gli allenamenti per fare bene sia a Cremona sia martedì contro Conegliano".

Nell'intervista video a seguire, Francesca ci parla anche della sfida a Conegliano e delle sue ambizioni sportive con la maglia di Cuneo.