Volley A2/F: ancora un "faccia a faccia" tra Pumine e Leonesse! La Lpm Bam Mondovì domani (ore 17) ospita la Millenium Brescia

Dopo la maratona di emozioni di mercoledì sera, in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia, la Lpm Bam Mondovì e la Valsabbina Millenium Brescia tornano ad affrontarsi dopo soli 4 giorni, questa volta per una super sfida di Campionato. Il match metterà in palio punti pesantissimi non solo in chiave Pool Promozione, ma anche in vista di un possibile accesso ai play-off.

La situazione di classifica impone alle Pumine di non commettere passi falsi. Dopo la gara di mercoledì, però, con la Lpm tornata alle 4 del mattino di giovedì, conterà tanto l’aspetto fisico e non solo quello mentale. Entrambe le squadre stanno cercando di recuperare le energie in vista di questa sfida e tutto lascia supporre che si assisterà a un’altra battaglia a suon di schiacciate e difese.

Bisconti e compagne dovranno essere brave ad arginare gli attacchi della squadra lombarda, che ha in Josephine Obossa la propria punta di diamante. Le Pumine, però, anche a Brescia hanno confermato di attraversare un buon momento di forma, con coach Solforati che ha potuto contare anche sul prezioso apporto da chi è entrata a gara in corso, come Longobardi e Ripalbelli.

In cabina di regia dovrebbe restare ancora a riposo Ana Tiemi Takagui e dunque a guidare la squadra dovrebbe essere ancora Beatrice Giroldi. Insomma, i presupposti per una gara avvincente e aperta a qualsiasi epilogo ci sono tutti. Le due squadre testeranno anche l’impianto di illuminazione del PalaManera, che in questi giorni ha visto un intervento di sostituzione e potenziamento dei neon presenti in palestra.

Arbitri designati per l’incontro sono Roberto Russo (Genova) e Antonio Giovanni Marigliano (Torino). Il match come di consueto sarà visibile in diretta streaming sul canale Youtube di Volleyball World. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 17.