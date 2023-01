TAGLIA 14-19: RACCONTI DALL’ETA’ DEI SOGNI/ Luisa

“Taglia 14-19” è una raccolta di storie vere, riproposte sotto pseudonimo. Un progetto che nasce dopo tre anni di ricerca, tra fonti orali e scritte, tra studenti e studentesse delle superiori in età compresa, appunto, tra i 14 e i 19 anni. Amarezza, gioia ed emozioni palpabili riproposti attraverso i loro occhi, i temi scritti, i “pizzini” lasciati nell’agenda dell’insegnante, i messaggi durante i periodi di vacanza e i dialoghi sospesi tra un intervallo e l’altro. Ragazzi e ragazze che hanno una loro visione del mondo e della vita, anche se coglierle non è sempre così immediato.



L’autrice. Francesca Gerbi è un’insegnante di lettere e sostegno nelle scuole superiori, giornalista e scrittrice. Con l'editrice "La collina dei libri" ha appena dato alle stampe "La memoria di Viola", romanzo col quale affronta con delicatezza lo spinoso tema dell’Alzheimer.***



Luisa



"Spingi! Spingi di più! Dai che ce la fai!".

Il personal trainer sbraita per incitare.

Luisa è stravolta, ma pensa al lato B che mostrerà in spiaggia quest'estate.

Luisa è bella, ha 17 anni e aspetta Dubai.

Farà la fotomodella.

Doccia post allenamento e Instagram stories: tutte belle, toniche, rifatte sì, ma ci sta.

Va bene così: è benestante, il regalo dei genitori per i 18 anni saranno seno taglia terza, zigomata lieve e labbra accentuate (servono per i selfie).

Questa sera ha un appuntamento con Luca, è già scazzata.

Non lo sopporta più, è un piccolo borghese che, dopo due anni di patente, non sa parcheggiare in retro, non sa farsi una risata e gioca a tennis per distrarsi.

Talvolta, lei si sente in colpa, lui sa perfettamente che, dopo il liceo, lei se ne andrà.

Dopo poco si ridesta: non è colpa sua se lui è un inetto; mai una proposta, mai un filo di gioia di vivere, il nulla.

Anzi no, i regali, tanti, come se le servissero.

Feste no, party no, pigiami larghi e cene in famiglia.

Sua madre dice che è un bravo ragazzo, che se lo mollerà, un giorno, se ne pentirà.

Lei annuisce e scorre sullo smartphone: davvero a questo costume da bagno non ci aveva mai pensato. Lo acquisterà tra mezz'ora.