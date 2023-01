Backstage, rivedi la puntata dedicata al clima: domani allerta gialla, arriva la neve

L' ultima puntata di Backstage, approfondimento settimanale di Targato Cn e La Voce di Alba condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto, andata in onda giovedì 19 gennaio è stata dedicata al meteo.

L'anno nuovo è iniziato con poche precipitazioni e giornate con temperature sopra le medie del periodo. Ma una buona notizia c'è: domani arriverà al neve (LEGGI QUI) e l'Arpa ha lanciato l'allerta gialla.

Ad averlo anticipato ai nostri microfoni nel corso della puntata è stato il nostro ospite Paolo Caraccio, meteorologo e presidente di Datameteo Educational, che ci ha fornito preziosi spunti e riflessioni sul clima che ci attende in questo 2023.

Si ringrazia Danilo Paparelli per la vignetta di chiusura della puntata, Enrico Sabena per la sigla e Raffaele Massano per la regia.

Rivedi qui la puntata.