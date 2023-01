A Bene Vagienna il taglio del nastro dell'edizione 2023 della Fiera della Beata Paola

Non solo benesi fra i tanti visitatori presenti alla inaugurazione della Fiera della Beata Paola edizione 2023, con il ritorno delle attività tutte in presenza.



La banda musicale Città di Bene Vagienna ha accompagnato con la sua musica le autorità e tutti i presenti dalla chiesa parrocchiale fino a piazza San Francesco d'Assisi, dove si é tenuto il taglio del nastro.



A fare gli onori di casa il Sindaco Claudio Ambrogio che ha ringraziato tutti presenti, l'associazione Commercianti per l'impeccabile organizzazione, il gruppo alpini, il gruppo cicloamatori e la Consulta giovanile. "Un grazie particolare, oltre alle autoritá, va a tutti i miei colleghi della giunta e del consiglio comunale. E buon "lavoro" alla consigliera Bianca Gerbaudo, che oggi interpreta la Beata Paola". E ancora: "Grazie a tutti i rappresentanti dei comuni vicini, Salmour, Lequio, sant'Albano, Narzole e Piozzo. Devo pubblicamente ringraziare anche l'amico Governatore Alberto Cirio, qui rappresentato dai Consiglieri Graglia e Bongioanni, grazie al quale siamo stati giudicati degni di un finanziamento per il miglioramento del nostro canale, di 20 milioni di euro! Grazie infine per la presenza, alle forze dell'ordine, polizia locale e carabinieri."





I Consiglieri Regionali Franco Graglia e Paolo Bongioanni hanno portato il saluto del Consiglio ai presenti e ai sindaci. In particolare Graglia ha inoltre voluto sottolineare l'importanza della presenza di una figura di un beato o di una beata nella storia di una comunitá, come succede a Bene.



A nome del Presidente della Provincia Luca Robaldo, la Consigliera Simona Giaccardi, presidente del consiglio comunale di Fossano, ha sottolineato il lavoro dell'amministrazione benese e dei volontari "sono qui anche per ricordare l'integrità e la fermezza di una figura femminile come la Beata Paola, che ha mantenuto fede al suo ruolo e ai suoi doveri nonostante tutte le difficoltà."



Elia Dogliani, Presidente di Bene banca ha inteso evidenziare l'impegno dell'istituto di essere vicino alla amministrazione e alla cittadinanza "vieppiú nel 125esimo anniversario di fondazione e onorati con il recente riconoscimento delle 5 stelle Altroconsumo".



Presenti anche Rocco Pulitanó di ATL - che ha sottolineato l'importanza di aver continuato a fare rete anche in tempo di pandemia -, Gian Carlo Fruttero di Ascom Fossano - che ha ricordato la creazione del neonato distretto del commercio, riconosciuto dalla Regione, e di ciò che positivamente comporta per il tessuto locale -, Corrado Bertello di Coldiretti - che ha ribadito il primo piano della produzione territoriale sana, contro le pericolose ipotesi della diffusione del cibo sintetico -, Davide Adriano di Confartigianato e, a chiudere, Marino Abbona, presidente dell'associazione commercianti di Bene Vagienna, la realtà che si é occupata della organizzazione della Fiera: "Ringrazio tutti, ma soprattutto sono felice di vedere tanti ragazzi coordinati dalla Consulta dei giovani comunale, attivi in più vesti per la buona riuscita della festa!"