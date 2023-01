Pontechianale: al via l’ultima giornata di Agnellotreffen 2023

E’ sorta l’alba – fredda, il termometro segnava -8,5°C - dell’ultimo giorno per l’edizione numero nove dell’Agnellotreffen, il raduno motociclistico più alto d’Italia, partito venerdì 20 gennaio in valle Varaita, ai piedi del Colle dell’Agnello (a una quota di 1.616 metri).



Un’edizione che ha visto – dopo quella annullata del 2021 e quella posticipata e limitata del 2022 – i centauri ‘tornare alle origini’ e riunirsi in centinaia, partecipando da tutto il territorio nazionale e internazionale. L’evento è organizzato da Moto Raid Experience, tour operator specializzato in viaggi in moto.



Ieri la giornata clou, con il ritrovo all’ingresso di Chianale alle 18 e la parata dei motociclisti; di sera, le premiazioni all’insegna della goliardia e dell’amicizia. Previste, oggi, degustazioni e visite e attorno alle 14 la chiusura dell’evento. Con l’arrivederci al 2024, e all’edizione del decennale.