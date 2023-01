Saluzzo: in 6.000 alla Fitwalking del Cuore, con 130 amici a quattro zampe [VIDEO]

La neve caduta fino ad un’ora prima, sembrava poter condizionare, questa mattina a Saluzzo, la partecipazione all’edizione 2023 del Fitwalking del Cuore. E, invece no. Alla partenza in piazza Cavour alle 10,15, una schiarita lasciava filtrare il sole, onorando la tradizione che vuole l’evento svolgersi con il bel tempo, come ha ricordato Maurizio Damilano della Scuola di marcia e del Cammino, promotore dell’iniziativa e, la maggior parte degli iscritti alla camminata di solidarietà, si è presentata al via.

Nuovo record di partecipanti per il decimo compleanno della manifestazione: quasi 6mila persone a cui si aggiungono 130 partecipanti a quattro zampe, nella combinata proposta “Fitwalking …con l’amico del cuore”. Numerosi i gruppi provenienti da tutta la provincia e non solo, molti i bambini, che non si sono fatti mancare momenti di battaglia a palle di neve, lungo i chilometri dei tre percorsi: sei il più breve, 10 ( fino a Manta l’intermedio) e 13 ( fino a Verzuolo per i più allenati).A causa della neve caduta a Saluzzo nella notte, quasi una decina di centimetri, è stato escluso dal percorso il centro storico della città, e via Bodoni con la ciclabile per Manta, chiuse al traffico automobilistico, controllate dai volontari della Protezione Civile e soccorso Radio Saluzzo, sono state teatro dell’andata e ritorno della camminata.Dopo il riscaldamento collettivo, in una piazza Cavour stracolma di persone e la presentazione dei gruppi associativi con i loro progetti, da parte del bravo presentatore ufficiale della manifestazione, Andrea Caponnetto, è stato il sindaco Paolo Allemano, a dare il via al Fitwalking del Cuore 2013. La conclusione intorno alle 13, dopo l’arrivo scaglionato dei vari gruppi e il ritiro, sotto l’ala di ferro che ha ospitato gli stand delle varie associazioni, del voluminoso pacco gara (acqua Eva, Gatorade, tortelloni Buitoni, prodotti Inalpi). Apprezzata dai partecipanti, a fine camminata, la distribuzione della cioccolata calda preparata dal Gruppo Alpini Ana di Scanafigi, come il punto ristoro a Manta.La chiusura del Fitwalking 2023, con l’invito all’edizione del prossimo anno da parte dei fratelli Damilano, olimpionici della marcia, ideatori della maratona saluzzese, ha visto la presentazione della classifica dei gruppi e associazioni a cui andrà il ricavato della manifestazione per realizzare i progetti del cuore.La consegna degli assegni simbolici avverrà nei prossimi giorni nella sede della Scuola di Marcia e del Cammino a Saluzzo.Primo in classifica, con il numero maggiore di iscrizioni: la Nuova Adas (Associazione Donatori Autonomi del Sangue di Saluzzo e delle sue Valli): 850 iscritti a cui segue la Direzione Didattica Saluzzo della Scuola Primaria: 665 iscritti. La classifica vede poi “Il Fiore della vita onlus”: 600 iscritti; “L’Airone” 560 iscritti; L’associazione Lia Trucco - Gruppo missionario Sololo - Unitalsi 351 iscritti; l’Associazione “Karibu”: 330 iscritti; Oratorio Don Bosco: 330 iscritti; associazione “Moige” 320 iscritti; Lilt 300 iscritti; Istituti Superiori Soleri - Bertoni - Denina 259 iscritti; associazione “Amici di Stella”: 244 iscritti; Polisportiva di Scarnafigi: 240 iscritti; Istituto Comprensivo Venasca e Costigliole: 229 iscritti; Libertas Asd San Giorgio 200 iscritti. Gruppo Missionario Sololo Hospital Manta : Acquisto di apparecchiatura elettromedicale emocromo per l'ospedale missionario St. Anthony of Padua. Il Gruppo Missionario sostiene l'ospedale di Sololo con interventi tecnici e sostenendo di volta in volta le iniziative dell'amministrazione dell'ospedale. L'ospedale Missionario è nato come dispensario ad inizio anni 70, ha circa 70 posti letto ed ha un bacino di utenza molto ampio che comprende anche parte del sud dell'Etiopia. Sololo è un villaggio nel Nord Est del Kenya, a ridosso del confine etiope, situato in una zona semi-desertica ed estremamente povera. Il Fiore della Vita Onlus – Savigliano : Progetto Lallo - Lettura e Creatività in Oncoematologia Pediatrica - iniziativa che preveda la promozione della lettura ad alta voce e di laboratori creativi per migliorare il benessere psico-fisico dei piccoli pazienti, degenti presso il reparto di pediatria dell'Ospedale di Savigliano, e delle loro famiglie. L'associazione si propone di sviluppare iniziative per migliorare l'assistenza dei pazienti del reparto di pediatria, umanizzare le strutture, essere al fianco dei genitori o dei famigliari anche dopo le dimissioni, supportare lo studio, la ricerca scientifica e l'aggiornamento del personale, supportare e sostenere la cura e l'assistenza di bambini e famiglie in condizioni di vulnerabilità. LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - sez. Saluzzo : Sostegno all'attività della delegazione LILT di Saluzzo che svolge un importante ruolo di prevenzione sul territorio attraverso la sua attività ambulatoriale di diagnosi precoce (tumori della pelle e tumori al seno), si occupa inoltre dell'assistenza ai malati oncologici attraverso il sostegno psicologico ai pazienti e ai loro famigliari, il trasporto dei malati dalle loro abitazioni verso i centri di cura e attraverso l'assistenza domiciliare.Istituto Comprensivo Venasca – Costigliole: Promozione dell'avviamento allo sport, incentivando i corsi di attività motorie e sportive inseriti nel Piano dell'Offerta Informativa per l'anno scolastico 2012/2013.Associazione Karibu: L'associazione Karibu sosterrà la Missione Cappuccina di Namina in Mozambico. La Congregazione delle Suore Missionarie Capuccine è in Mozambico dal 1992 e a Namina dal 2010, in quest'anno sono stati intrapresi programmi di insegnamento. La scuola non possiede una biblioteca è quindi in progetto la costruzione di una biblioteca per dare la possibilità alle ragazze e alle madri di avere un luogo in cui studiare e fare ricerca.Istituti di Istruzione Superiore Soleri - Bertoni e Denina: Acquisto di materiale didattico e sportivo.Associazione Amici di Pierluigi Stella: L'associazione Amici di Stella sosterrà l'Associazione La Casa per la Vita fondata dalla dott.ssa Paola Nicodemo che opera in aiuto delle mamme in difficoltà.ADAS Saluzzo Sostegno alla cooperativa "Il Casolare" di Piasco, cooperativa agricola di solidarietà che si occupa di inserire nel mondo del lavoro persone diversamente svantaggiate.Oratorio Don Bosco: Progetto a sostegno del pellegrinaggio a Lourdes per i ragazzi e i giovani. Da numerosi anni l'Oratorio accompagna più di un centinaio di giovani della diocesi a Lourdes con l'OFTAL di Cuneo, dove i ragazzi prestano servizio accanto ai malati e alle persone in difficoltà. L'esperienza è piuttosto costosa (viaggio, vitto, alloggio), il contributo permette di rendere il volontariato più accessibile alle famiglie dei ragazzi.Polisportiva Scarnafigi: Introdurre ed educare i bambini scarnafigesi allo spirito di squadra e al gioco del calcio sostenendo il settore giovanile con l'acquisto di nuove attrezzature.U.N.I.T.A.L.S.I. - Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali: Contributo per il pagamento del viaggio ai pellegrinaggi ai santuari mariani per disabili e persone indigenti.Direzione Didattica Scuole Primarie di Saluzzo: Sostegno del progetto "CI SIAMO" presso la scuola C.A. Dalla Chiesa rivolto alle esigenze specifiche dei bambini disabili gravi che vuole unire il massimo di cura e individualizzazione a momenti di attività di attività di piccolo gruppo che coinvolgono diverse classi ed acquisto di un computer di base portatile per aiutare i bambini disgrafici e con disturbi di apprendimento.Libertas Asd San Giorgio: Acquisto di materiale didattico per i bambini disabili per l'Oratorio Madre Teresa di Torre San Giorgio ed acquisto di materiale didattico per la scuola primaria Silvio Pellico.L'Airone Associazione di Genitori: Sostegno alle attività riabilitative e socializzanti del centro Federica Pelissero di Manta. Inserimento lavorativo con borsa lavoro, sostegno al percorso ABA Verbal behaviour per i bambini con autismo e sostegno alle famiglie, progetto "Crescere insieme". Associazione Lia Trucco Sempre in Orchestra con Te : Sostegno al progetto "Musica a Palmares", nell'ambito delle attività di Don Amelo Vincenti a Palmares l'associazione si propone di sostenere la scuola di musica ed in particolare il corso di chitarra.Moige - Movimento Italiano Genitori: Sostegno alle attività inerenti l'infanzia della sezione locale dell'associazione come il Valore della Passione, attività rivolta alle scuole per stimolare la creatività e la fantasia dei bambini e dei ragazzi per il loro futuro; promozione dell'iniziativa Movimentopoli ideata dalle scuole materne di Manta, Piasco, Rossana e Villanovetta per far conoscere ai bambini lo sport e le emozioni che può trasmettere.