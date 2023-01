Calcio Serie D: Fossano ancora senza vittorie, con il Casale finisce 1-1

Diventano sempre più flebili le speranze di salvezza del Fossano, fermato sul pari dal Casale nella 22^di campionato. La sfida del "Pochissimo" termina 1-1 in virtù delle reti di Galvagno nel primo tempo e di Lanza in avvio di ripresa. Blues ancora senza vittorie in un campionato sinora stregato.

CRONACA

La prima chance è per la squadra ospite. Petracca mette in mezzo, Daidola di testa anticipa tutti ma non inquadra la porta. Il Fossano risponde con Alfiero, imbeccato da Rodi: senza precisione il suo piatto destro da posizione invitante. Ancora Rodi protagonista al minuto 5. Efficace la sua penetrazione in area di rigore, discorso inverso per la conclusione. A ridosso del 20' i blues passano. Galvagno cattura un pallone vagante al limite dell'area di rigore e trafigge Dosio con un gran sinistro a giro, 1-0. Gli ospiti provano a reagire, i blues a raddoppiare, seppur con qualche imprecisione di troppo da una parte e dall'altra. Viassi costretto al primo cambio al 40'. Out per un problema fisico Galvagno, autore del gol, al suo posto entra Viglietta.

La ripresa si apre con il pareggio del Casale. Difesa di Viassi bucata centralmente, con Lanza abile a piazzare la zampata che batte Chiavassa, 1-1. Il gol galvanizza i nerostellati, ancora insidiosi, poco dopo, con Mazzucco. Chiavassa si rifugia in angolo. Al 67' finisce la partita di Medda, in campo Malltezi. Cinque minuti più tardi quella di Vicini, ammonito per la seconda volta e quindi espulso. Fossanesi all'arrembaggio, nel tentativo di sfruttare la superiorità numerica. Il muro casalese, tuttavia, regge fino alla fine (5 di recupero) ed il Fossano deve accontentarsi dell'ottavo pareggio

TABELLINO

Fossano (4-2-3-1): Chiavassa, Barbagiovanni, Cannistrà, Premoli, Quaranta; Simonetta, Medda (67' Malltezi); Galvagno (40' Viglietta), Rodi (90' Tarsitano), Fogliarino; Alfiero. A disp: Ricatto, Crosetti, Delmastro, Foschi, Formagnana, Costantino.

Casale (4-4-2): Dosio, Bouchbika, Cipollone, Cardamone, Vicini; Kemayou, Ganassi (60 Varallo), Petracca, Lanza; Mazzucco, Daidola (86' Parisi). A disp: Dragone, Sanna, Perdicaro

Gol: 19' Galvagno, 47' Lanza

Ammoniti: Ganassi, Cannistrà, Petracca, Vicini

Espulsi: 72' Vicini per doppia ammonizione

Arbitro: Andrea Santeramo di Monza, assistenti Gennantonio Mortone di Monza e Edoardo Monelli di Busto Arsizio