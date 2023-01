Cervasca, gli alpini di San Rocco Castagnaretta rinnovano il proprio direttivo: Paolo Monaco confermato capogruppo

Venerdì 20 gennaio il Gruppo Alpini di San Rocco Castagnaretta si è riunito a Cervasca presso il Ristorante San Maurizio per la tradizionale cena del tesseramento 2023 e, con l'occasione, si sono svolte le votazioni per il rinnovo delle cariche del Capogruppo e del Consiglio Direttivo per il prossimo triennio 2023-2025.



Capogruppo è stato riconfermato Paolo Monaco, mentre ad affiancarlo come consiglieri sono stati eletti Franco Bramardi, Luca Fissolo, Mario Garnero, Roberto Giordano, Francesco Napoli e Valerio Pittavino. Nella stessa serata è stata conferita al Cav. Antonio Franza l'onorificenza di Capogruppo Onorario, essendo stato per parecchi anni lui stesso capogruppo di San Rocco, per poi passare alla guida della Sezione di Cuneo come Presidente, ed infine Consigliere Nazionale dell'A.N.A., incarico terminato alla fine del 2022.



Al nuovo direttivo vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, anche perché il 2023 segna il 60° anniversario di fondazione del Gruppo che culminerà nel mese di ottobre.