Con una super Decortes la Lpm Bam Mondovì vola e supera il Brescia per 3-1; Il commento dell'opposto del Puma: "Abbiamo cambiato mentalità...dobbiamo continuare così" (VIDEO)

Cresce Clara Decortes e cresce anche la Lpm Bam Mondovì! La Lpm Bam Mondovì ha riscaldato una fredda domenica di gennaio con una super prestazione. A farne le spese è stata una delle formazioni più forti e blasonate del campionato: la Valsabbina Millenium Brescia. 3-1 il risultato finale in favore delle Pumine, per una vittoria meritatissima per i valori espressi in campo.

Un plauso speciale va all'opposto Clara Decortes, autrice di ben 24 punti, per una percentuale di efficacia del 49%. Una prestazione di livello che le è valsa il meritato titolo di MVP. Ecco il commento dell'opposto del Puma, raccolto al termine del match: