Lpm Bam Mondovì-Millenium Brescia 3-1, Chiara Ripalbelli: "Felice di aver dato una mano alla squadra" (VIDEO)

Prestazione tutta cuore e grinta per la Lpm Bam Mondovì, che nella quinta giornata di ritorno della regular season ha superato in casa la Valsabbina Millenium Brescia per 3-1. Pumine determinate e che sin dalle prime battute del match hanno mostrato di puntare dritte alla vittoria.

Tutta la squadra di coach Solforati si è espressa su ottimi livelli, compresa Chiara Ripalbelli. Per la centrale pugliese del Puma 11 punti all'attivo e una percentuale di efficienza in attacco del 46%. Ecco il suo commento al termine del match: