Volley A2/F: un Puma arrembante mette in gabbia le Leonesse! La Lpm Bam Mondovì supera la Millenium Brescia per 3-1

Un Puma affamato prende a morsi le leonesse bresciane! La Lpm Bam Mondovì supera la Valsabbina Millenium Brescia per 3-1 e in un sol colpo vendica la sconfitta in Coppa Italia e conquista la sua terza vittoria in campionato. Pumine arrembanti e trascinate dai colpi di una Clara Decortes (24) in gran forma. La squadra di coach Beltrami è apparsa stanca e meno determinata del solito. Leonesse che hanno avuto una ventata d'orgoglio nel terzo set, quando sotto 21-18 sono state brave a recuperare lo svantaggio e conquistare il set. Per il resto le Pumine sono apparse superiori nel gioco e con un piglio in campo più combattivo.

PRIMO SET: partenza equilibrata con le due squadre appaiate sul 3-3. Il primo break se lo aggiudica la Lpm, che dopo l'ace di Valeria Pizzolato va a condurre 6-3. Le Pumine continuano a giocare con attenzione e sull'8-3 coach Beltrami chiama il primo time-out. Le bresciane accorciano le distanze, punteggio di 9-7. Tanti errori al servizio per entrambe le formazioni. Pumine a +3 sul 14-11. Ace di Laura Grigolo e sul 19-15 coach Beltrami ferma nuovamente il gioco per il secondo time-out a disposizione. Arriva la reazione delle lombarde e sul 22-20 questa volta è coach Solforati a ricorrere al time-out. Coach Solforati prova ad alzare il muro e getta nella mischia Ana Tiemi Takagui. Sul 24-21 arrivano tre set point a disposizione, ma Laura Grigolo trova subito la zampata vincente che chiude il primo set sul 25-21.

SECONDO SET: Beatrice Giroldi riprende le chiavi della regia monregalese. Le ospiti sfruttano un paio di indecisioni delle padrone di casa e si portano sull'1-3. Ace di Torcolacci e Brescia che allunga a +3. Al servizio è il turno di Valeria Pizzolato, brava a mettere a segno due ace. Squadre in parità sul 7-7. Sul punto dell'8-7 cala il gelo nel PalaManera per una caduta di Alice Pamio, che fortunatamente riprende subito il suo posto in campo. Clara Decortes ha il braccio caldo e mette a segno il punto dell'11-8. Time-out chiesto da coach Beltrami. Break per la formazione bresciana, ma le Pumine ristabiliscono prontamente le distanze portandosi sul 16-12. Le ragazze di Solforati restano sul pezzo e vanno sul 20-15. Beltrami mette a riposo in panchina Josephine Obossa. Le padrone di casa volano sulle ali dell'entusiasmo e aumentano il vantaggio sul 22-15. Arrivano 8 set-point per la Lpm. Al primo tentativo arriva il punto di Alessia Populini, che fissa il punteggio del secondo set sul 25-16.

TERZO SET: Pumine sul 2-0. Break per la Millenium e squadre in parità sul 4-4. Muro di Ripalbelli ed Lpm sul 6-4. Nuova parità. Sul punteggio di 10-8 arriva il time-out di coach Beltrami. Importante break per la formazione ospite, che approfitta degli errori della squadra di casa per portarsi sul 10-12. Time-out chiesto da coach Solforati. Le leonesse aumentano il vantaggio e vanno a +3. Le Pumine reagiscono e ritrovano la parità sul 16-16. Coach Beltrami ferma il gioco e chiama il time-out. Nuovo break per il Puma ed Lpm sul 21-18. Pronta reazione della formazione ospite, che accorcia le distanze. Si arriva sul 22-22. Ace di Josephine Obossa. Sul 22-23 coach Solforari chiama ill time-out. Si torna in campo e l'errore in attacco di Laura Grigolo consegna al Brescia il punto del 23-25.

QUARTO SET: Pumine avanti 2-1. Tre muri consecutivi per le padrone di casa, 5-1. Time-out chiesto da coach Beltrami. La Lpm continua a spingere a va sull'8-2. Nuova interruzione da parte del tecnico bresciano sul 13-5. Reazione d'orgoglio delle ospiti, che recuperano tre punti e si portano sull'11-16. Le Pumine rinviano la fuga e sul 18-14 coach Solforati è costretto a chiamare il time-out. Al rientro in campo arriva un break per le padrone di casa. Sul 20-16 coach Solforati inserisce Marika Longobardi al posto di Laura Grigolo. Clara Decortes piazza il punto del 24-18. Al secondo tentativo arriva il punto di Chiara Ripalbelli per il definitivo 25-19.