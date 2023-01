Un Fitwalking del Cuore da ricordare: in undicimila alla partenza della 20ª edizione [FOTOGALLERY]

Oltre 11mila al via (erano 10.456 i prescritti) al Fitwalking del Cuore che questa mattina, domenica 22 gennaio, è tornato finalmente in presenza attraversando col suo percorso Saluzzo (la partenza da piazza Cavour) e Manta per arrivare fino a Verzuolo. Si è rinnovato il successo dell’evento sportivo non agonistico più partecipato del territorio, dopo le due edizioni celebrate in forma virtuale a causa della pandemia.

Un freddo tonificante ha accompagnato l’iniziativa dalla doppia anima, sportiva e solidale, ideata vent'anni fa dalla Scuola di marcia e del cammino dei fratelli Damilano, olimpionici della marcia. Partecipazione eterogenea ai tre percorsi della camminata, con "fitwalkers", famiglie, bambini in gruppo, in passeggino o sulle spalle. Al guinzaglio record di amici a 4 zampe: oltre 200, 150 con il pettorale.

Con l’appuntamento della camminata in presenza questa mattina a Saluzzo si sono rinnovati i rituali della camminata, il ritrovo in piazza Cavour, la colazione al bar, l’allegria dei momenti che precedono la partenza, lo starter che dà il via, il serpentone di persone lungo il percorso, il ritiro del pacco gara all’arrivo, per molti il pranzo fuori con famiglia e amici.

Quaranta le associazioni partecipanti con i loro “Progetti del cuore“, che saranno finanziati da contributi della camminata. Dalla prima edizione della manifestazione, nel 2004, sono stati distribuiti in totale fino ad oggi 517.613 euro per progetti solidali. L’edizione in presenza del 2020 aveva distribuito 60.400 euro alle realtà scolastiche e del terzo settore locali.

Ai microfoni del Fitwalking saluzzese il collaudatissimo animatore ufficiale della manifestazione, Andrea Caponnetto, allenato di voce e spirito per la diretta partita prima del via e proseguita sin dopo l’arrivo. Al fianco il Dj Jonny e la giovanissima intervistatrice Emma, che ha raccolto con lui emozioni e commenti della partecipazione.

In campo a garanzia della sicurezza della camminata la Polizia Locale saluzzese e le forze dell'ordine, insieme a un centinaio di volontari sotto le insegne di Croce Verde, Avis, Alpini Scarnafigi, Associazione Carabinieri in Congedo e i Gruppi soccorso radio e Protezione Civile dei paesi toccati Saluzzo, Manta, Verzuolo.

Anche quest’anno Adas Saluzzo Fidas ha portato il gruppo di iscritti più numeroso, ben 1.140. Nella classifica segue l’Istituto Comprensivo di Saluzzo a quota 1.059, I Ciliegi Selvatici 550, Karibu Costigliole Odv 500, l'Asilo Infantile "Alberto Keller" - Villanovetta 450, LILT- Saluzzo 400, Istituto Comprensivo Revello 400, I.C. Venasca Costigliole 398, Volley Saluzzo 330, Camminatorino 330, Unitalsi 310, L’Airone 300 e le altre associazioni a seguire.

Ma gruppi di partecipanti da tutta la Granda e da diverse zone del Piemonte, con fitwalker segnalati persino da Lombardia, Veneto, Campania, Calabria e Sardegna.

Gli organizzatori ringraziano gli sponsor della manifestazione.