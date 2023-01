Volley maschile A3: Savigliano soffre ma supera al tie-break Monselice

Il Monge-Gerbaudo Savigliano scappa, si fa raggiungere ma poi ha la forza per spuntarla al termine di un combattutissimo tie-break contro il TMB Monselice, nella diciassettesima giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

Quasi fosse una fotocopia della gara d’andata in terra veneta, il match del PalaSanGiorgio ha due volti. Savigliano parte meglio e vince anche con una certa tranquillità i primi due parziali. Quindi, il tornante è rappresentato dal terzo set: i padroni di casa avrebbero anche l’occasione per chiuderlo, ma si fanno raggiungere e superare ai vantaggi. Da lì, inizia un’altra gara: Monselice non sbaglia più e porta a casa anche il quarto set, approfittando delle imprecisioni cuneesi. Si decide tutto al tie-break: gli ospiti sembrano averne di più, ma è il turno di Galaverna al servizio a fare la differenza: Savigliano avanza, si fa raggiungere ancora, ma poi chiude i conti, conquistando così due punti importanti.

Mercoledì 25 gennaio, intanto, è tempo di recupero: al PalaSanGiorgio alle 20.30 arrivano i Diavoli Rosa di Brugherio.

I sestetti iniziali

Coach Simeon conferma lo starting six delle ultime uscite: diagonale Filippi-Spagnol, Galaverna e Nasari schiacciatori, “Ciccio” Dutto e Rainero al centro. Liberi in rotazione Gallo e Rabbia. Monselice risponde con Perciante in palleggio, Drago opposto, Borgato e Vianello di banda, Vattovaz-De Grandis centrali. Libero Dainese.

Primo set

L’inizio di partita è in grande equilibrio. Savigliano prova un primo strappo con un bel diagonale di Spagnol (11-9), ma viene subito ripreso. Subito dopo, un ace di Dutto, confermato dal video-check, regala un nuovo allungo al Monge-Gerbaudo, che si porta anche sul +3 grazie a un’invasione del muro padovano (15-12). È ancora capitan Dutto a trovare il primo muro vincente del match, che spinge coach Cicorella a stoppare il gioco (18-14). Savigliano, però, non si prende più: un muro di Nasari su Drago scava un solco importante (21-15). Sempre l’ex Fano mette a referto due punti consecutivi, il secondo dei quali con un ace, e porta i biancoblu sul +7 (23-16). Time-out Monselice. Il numero 1 saviglianese, però, non ha perso il ritmo: altri due servizi vincenti e la squadra di Simeon chiude i conti sul 25-16.

Secondo set

L’inizio è di marca saviglianese: i padroni di casa prendono subito il largo e un ace di capitan Dutto regala il +3 sul 6-3. Cicorella ferma il gioco. Il numero 17 cuneese mette a segno ancora un servizio vincente (7-3). Monselice prova a rientrare e avrebbe anche due free-ball sul 10-7, ma ci pensa Spagnol con un muro in solitaria a mantenere il +4 (11-7). Il TMB, però, è in palla e approfittando della sofferenza in ricezione di Savigliano sul servizio di Drago, rientra fino a -1 (13-12). Il pari si materializza a 14, con Vianello che mura Spagnol, seguito dall’ace di Borgato (14-15): Monselice è avanti per la prima volta nel match. Un muro ad una mano di De Grandis sul primo tempo di Rainero regala il +2 ai suoi (17-19). Simeon gioca la carta Calcagno in battuta per Rainero e la scelta paga, perché Savigliano impatta (19-19). Sul 20-20, il Monge-Gerbaudo alza il muro con Mellano per Nasari. Non serve, perché Spagnol trova il primo ace della partita, seguito da un grande scambio, che Filippi conclude con un attacco vincente senza muro ospite, per l’esplosione di entusiasmo del PalaSanGiorgio. 22-20 e secondo time-out veneto. Un errore in battuta di Drago consegna tre set-point ai padroni di casa (24-21). Nasari sbaglia il primo servizio, ma, dopo il time-out di Simeon, è seguito da Borgato: 25-22 per Savigliano e 2-0.

Terzo set

L’inizio è a forte tinte azzurre: due ace di Drago e Borgato tracciano la strada, nella quale si muove De Grandis, con l’attacco del 4-7. La reazione saviglianese passa attraverso la battuta sempre insidiosa di Filippi: il regista va al servizio sul 5-7 e lo mantiene fino al 9-7. Un muro di Dutto e un attacco-out di Drago portano il punteggio sul 13-9: time-out Monselice. I padovani piazzano l’aggancio approfittando della battuta del loro opposto: un ace fortunoso, seguito da un muro di Borgato su Spagnol, che poi attacca fuori, regalano il 15-15. Time-out Simeon, con Galaverna che al ritorno in campo interrompe la serie di Drago. Con Spagnol in battuta sul 21-20, Simeon alza di nuovo il muro con Mellano per Nasari. La scelta paga, perché è un monster block di Dutto a regalare il +2 (22-20). Monselice rientra ancora, ma Spagnol mette a terra l’importante punto del 23-22. Cicorella ferma il gioco. Al rientro, Drago non sbaglia e tocca a Simeon fermare il gioco (23-23). Vattovaz mura Galaverna e Monselice ha il primo set-point del match. Savigliano ne annulla quattro, ma non può nulla sul quinto, deciso dalla diagonale vincente proprio dell’opposto veneto: 27-29.

Quarto set

Galvanizzata dalla vittoria del set precedente, Monselice parte ancora forte: un attacco vincente di Vianello, che gioca con il muro di casa, regala il 5-8. Time-out Savigliano. Un lungo linea vincente di Drago porta i suoi sul +4 (9-13). Monselice sembra in controllo, ma Savigliano rientra, approfittando di due errori consecutivi di Vianello: Cicorella ferma il gioco sul 16-17. Dutto sbaglia il primo tempo del possibile -1 e gli ospiti scappano di nuovo: 17-20 e questa volta è Simeon e chiamare time-out. Un primo tempo di De Grandis consegna nuovamente quattro set-point ai suoi. Ne basta uno, perché il primo tempo di Rainero termina out: 20-25 e si va al tie-break, il terzo consecutivo per Savigliano in campionato.

Quinto set

La serie di Drago in battuta fa pendere subito la contesa da parte degli azzurri (3-5). Simeon sostituisce Spagnol con Calcagno, per provare a dare nuova verve all’attacco di casa. Ancora Drago mette a terra il pallone del +3 con un bel lungo linea, con cui si va al cambio campo (5-8). Nasari riporta i suoi a -1 con Galaverna in battuta e Cicorella ferma il gioco (8-9). Ancora Galaverna e Nasari: 10-9 e Monselice prova ancora a stoppare il ritmo dello schiacciatore saviglianese al servizio. Al rientro il gioco è interrotto dall’infortunio di Vianello: al suo posto Monetti. Sul 12-10, dentro Mellano per Nasari, ma Rainero sbaglia. Sul 13-12 Simeon ripropone Spagnol per Calcagno, ma Nasari sbaglia il lob successivo: 13-13 e time-out cuneese. Dutto non sbaglia il primo tempo del 14-13 e sulla palla successiva l’attacco di Drago sbatte contro la rete: 15-13 e Savigliano può esultare, al termine di una partita “pazza”.

Le dichiarazioni.

Sono i liberi Daniele Gallo e Paolo Rabbia ad essere premiati come MVP dell’incontro con l’omaggio della maglia, offerta da Volley Sport Torino, e il cesto gastronomico, offerto dal negozio Delizie e Sapori di Caramagna Piemonte. Nel post-gara Damiano Calcagno, subentrato a tie-break in corso, commenta così: "Come all'andata, siamo partiti benissimo, ma poi si è spenta la luce. Siamo però stati bravi nel momento decisivo a riorganizzarci, trovando due punti che sono importanti per continuare ad avanzare".

Monge-Gerbaudo Savigliano-TMB Monselice 3-2

Parziali: 25-16, 25-22, 27-29, 20-25, 15-13

Monge-Gerbaudo Savigliano: Filippi 2, Spagnol 17, Galaverna 12, Nasari 16, Dutto 16, Rainero 11, Gallo (L), Rabbia (L2); Mellano, Calcagno, Trinchero; N. E. Bergesio. All. Simeon.

TMB Monselice: Perciante, Drago 30, Vianello 10, Borgato 10, De Grandis 11, Vattovaz 12, Dainese (L), Rizzato (L2); De Santi, Monetti; N.E. Kobzev, Bacchin, Beccaro, Dietre. All. Cicorella.

Durata set: 23’, 26’, 33’, 25’, 21’