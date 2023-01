Al meeting Lions di Mondovì il prof. Rossetti ha presentato il suo libro "La Divisione Cuneense su fronte del Don"

Si è tenuto presso l'Istituto Alberghiero di Mondovì il meeting del Lions Club Mondovì Monregalese con il professor Roberto Rossetti che ha illustrato il suo ultimo libro: “La Divisione Cuneense sul fronte del Don”, in occasione della ricorrenza dell'80°anniversario della Battaglia di Nowo Postojalowka, dove persero la vita migliaia di Alpini della Divisione Cuneense, ricordati con numerosi eventi tenutisi in questi giorni a Mondovi.

Il professor Rossetti ha evidenziato: "Ho parlato della ritirata dalla Russia e dell'esperienza umana, per dare una rivalutazione storica non tanto oggettiva, ma più soggettiva. Negli ultimi anni si tiene più conto dell'esperienza umana di questi ragazzi che erano in guerra. La Divisione Cuneense è quella che si è sacrificata di più."

Il presidente Sergio Zavattero ha evidenziato: "La presentazione di questo libro presso l'Istituto Alberghiero ha proprio l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei sacrifici dei giovani coinvolti in questa tragica battaglia presso un istituto frequentato dagli studenti di oggi. Sono eventi storici che non vanno mai dimenticati e ricordati di generazione in generazione. Questi giovani provenivano dal territorio in cui opera il nostro club e pertanto ci è sembrato giusto ricordarli e dedicare loro una nostra serata".