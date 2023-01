Bilancio positivo per la Fidas Monregalese: 135 nuovi donatori di sangue nel 2022

Sono stati 135 i nuovi donatori che, nel corso del 2022, si sono iscritti all'associazione di donatori di sangue della Fidas Monregalese e che hanno già effettuato la loro prima donazione.

Il dato più alto di sempre che da un lato dimostra una popolazione solidale e pronta a porgere il braccio per il prossimo e dall’altro un’associazione che ha saputo lavorare nella direzione giusta investendo soprattutto sui giovani.

I donatori della Fidas risultano infatti una realtà fondamentale per la raccolta di emocomponenti necessari per gli utilizzi dell’ospedale di Mondovì, per la compensazione intraregionale ma anche per il conferimento alla regione Sardegna a cui va circa il 30% del sangue monregalese. Ma è sulla raccolta del plasma che va la palma di migliori conferitori ai donatori della Fidas Monregalese.

Essi hanno incrementato le donazioni del 2,64% (in controtendenza rispetto al dato generale, in negativo) raccogliendo il 54% di tutto il plasma monregalese. Anche il numero complessivo dei donatori è aumentato arrivando a quota 3.124.

“Per il 2022 - spiega Mauro Benedetto, Presidente della Fidas Monregalese - i nostri donatori hanno rispettato le consegne orientandosi responsabilmente verso la donazione di plasma. Gli sforzi dell’associazione che ha voluto, cercato ed attuato una promozione più moderna ed incisiva hanno portato frutti insperati realizzando l’ennesimo record di nuovi ingressi. Ma un ringraziamento sincero va ai volontari dell’associazione che hanno lavorato con precisione ciascuno nell’ambito di loro competenza: il bel risultato è il premio per tutti”.