Bra, nuova sede Guala: dal Ministero altri 2,6 milioni per coprire i maggiori costi

Buone notizie per le scuole cuneesi e, in particolare, per il nuovo Istituto superiore “Guala” di Bra. E’ arrivata dal Ministero dell’Istruzione la notizia dell’assegnazione di ulteriori finanziamenti di 2,6 milioni di euro per coprire i costi del rincaro dei materiali di costruzione della nuova scuola di Bra per la quale è previsto un impegno finanziario totale di oltre 12 milioni di euro.

La gara per l’assegnazione dei lavori è in corso (avviso pubblicato all’albo pretorio il 30 dicembre) ed ora potrà andare avanti comprendendo tutto l’edificio scolastico.

Via libera anche per le altre due scuole di Cuneo e di Fossano per le quali sono arrivati rispettivamente 1.677.000 euro e 1.500.000 euro, risorse che la Provincia aveva accantonato sul suo bilancio con risorse proprie.

Si tratta della costruzione del nuovo polo scolastico di Cuneo che sorgerà nell’area del Provveditorato agli Studi (bando già pubblicato il 16 dicembre) per un costo totale di circa 19 milioni di euro e della nuova manica dell’Itis di Fossano, gara già precedentemente bandita ma non aggiudicata, per un totale di 7 milioni di euro.

“Siamo molto contenti che l’importante lavoro portato avanti di nostri uffici sia stato riconosciuto dal Miur – dichiarano il presidente Luca Robaldo e il consigliere provinciale delegato Davide Sannazzaro –. Questo ci permette di procedere in maniera spedita per le gare sulle tre scuole della nostra provincia. Fondamentale, soprattutto, il finanziamento di Bra che consente così di dare alla città una struttura completa e che va a valorizzare il tessuto scolastico locale. Questa notizia, inoltre, ci permette di recuperare delle liquidità economiche all’interno del nostro bilancio provinciale”.