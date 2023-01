Freddo, pioggia e neve: la Granda si risveglia nella morsa dell'ondata di gelo

Proprio come comunicato dal bollettino dell'Arpa Piemonte delle 12 di ieri (domenica 22 gennaio), la neve - possiamo dirlo, tanto attesa - è tornata sulla provincia di Cuneo.



Nelle prime ore della mattinata di oggi, infatti, le webcam della provincia segnalano precipitazioni nevose ad Acceglio, Castelmagno, Entracque, Limone Piemonte, Marmora, Oncino e Pietraporzio, oltre che al santuario di Sant'Anna di Vinadio.



L'Arpa regionale aveva diramato, ieri, l'allerta gialla prevedendo precipitazioni nevose a quote basse sulla parte meridionale del Piemonte (nello specifico nelle zone delle valli Varaita, Maira e Stura, nella piana cuneese, in valle Tanaro e in quelle Belbo e Bormida), in peggioramento con il passare delle ore: per ora non si segnalano particolari disagi sulle strade e nei centri abitati, ma terremo monitorata la situazione.