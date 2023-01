Grandabus lancia “Mo”, il Qr code parlante che rivela in tempo reale la posizione dell’autobus

Si chiama “Mo” ed è un vero e proprio QR code parlante pensato e creato da Grandabus, il consorzio che gestisce il trasporto pubblico locale in provincia di Cuneo, per offrire a tutti gli utenti del trasporto pubblico maggiori informazioni sugli orari degli autobus, eliminando ogni barriera al loro accesso.

Senza dover scaricare alcuna app, con un semplice click basta accedere alla fotocamera del proprio smartphone e inquadrare il QR code collocato alla fermata per avere a portata di mano tutti gli orari degli autobus in partenza e in arrivo, con tanto di indicazione di eventuale ritardo.

“Mo” si trova già in tutte le fermate delle principali direttrici della provincia: Cuneo-Saluzzo, Cuneo-Dronero, Cuneo-Mondovì, Saluzzo-Torino e in tutte le fermate presenti nella città di Alba e Saluzzo. Con “Mo” si rafforza la collaborazione tra Moeves, partner tecnico del consorzio Grandabus e il Consorzio stesso, per incrementare i servizi a favore dei cittadini che si spostano in autobus sulle strade della provincia di Cuneo. Per maggiori informazioni sul servizio è possibile contattare il numero gratuito dedicato 800.111.773.

Oltre alle informazioni sugli autobus in partenza e in arrivo, “Mo” offre all’utente la possibilità di salvarsi la fermata in modalità “preferita” cliccando su un’icona a stellina.

Ma non è tutto, pigiando anche sull’icona delle informazioni presente per ogni linea, è possibile visualizzare in tempo reale la posizione del proprio autobus, avere informazioni sui metodi di acquisto on-line dei biglietti e scaricare in modo semplice e immediato tutti gli orari della linea selezionata.

“Mo” si configura come un assistente al trasporto pubblico locale e va a integrare i tradizionali canali di comunicazione messi a disposizione dal Consorzio Grandabus, come l’App Grandabus a disposizione per IoS e Android, il sito internet www.grandabus.it o il canale Telegram “Grandabus Avvisi”, che permettono ai cittadini che si muovono in autobus sulle strade della Granda di avere accesso in modo semplice e immediato a tutte le informazioni riguardanti le corse.

“Mo” è solo l’ultimo dei servizi offerti dal Consorzio Grandabus per i cittadini che si spostano in autobus sulle strade della provincia di Cuneo. Il nome rimanda a “Moeves”, l’innovativo servizio di trasporto pubblico “a chiamata” attivo sul territorio di Cuneo e frazioni, ma anche verso l’aeroporto di Levaldigi dalle città di Saluzzo, Savigliano, Fossano, Mondovì e Cuneo, che permette al cittadino di chiamare, in qualsiasi momento della giornata, un veicolo con autista professionista per farsi accompagnare dal punto in cui ci si trova verso la destinazione desiderata, in totale sicurezza.

Anche in questo caso, per accedere al servizio basta chiamare il call center dedicato al numero 0175/478816 oppure fruire del servizio in totale autonomia scaricando l’omonima app “Moeves Real Time”, sempre disponibile per dispositivi Ios e Android. Attivo anche il sito www.moeves.it.