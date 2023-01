I Carabinieri di Bra spiegano come difendersi dalle truffe

Occhio alle truffe! È l’avvertimento lanciato con regolarità dalle forze dell’ordine per mettere in guardia le persone, soprattutto gli anziani, contro un fenomeno sempre molto diffuso.

Per istruire la popolazione sugli accorgimenti da adottare per evitare truffe e raggiri, anche quest’anno il Comune di Bra e i militari della locale Compagnia Carabinieri organizzano un incontro pubblico che si terrà mercoledì 1° febbraio alle ore 15,30 nella sala conferenze del centro polifunzionale “Giovanni Arpino”, in largo della Resistenza.

L’accesso è libero senza prenotazione e tutta la popolazione è invitata a intervenire.