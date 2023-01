In centinaia alla Marcia dei Lumini di Borgo San Dalmazzo

Grande partecipazione domenica 22 gennaio alla Marcia dei lumini di Borgo San Dalmazzo.

In centinaia hanno ripercorso il tragitto che portò 349 ebrei dal campo di raccolta alla stazione ferroviaria, ora sede del Memoriale e del vicino percorso museale MEMO4345.

La manifestazione, organizzata da anni in occasione della Giornata della Memoria, ha visto la sindaca di Borgo Roberta Robbione in prima linea con molti componenti del consiglio comunale. Presenti anche il consigliere provinciale Vincenzo Pellegrino, gli assessori Sara Tomatis e Gianfranco Demichelis di Cuneo, il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni, il primo cittadino di Demonte Adriano Bernardi, il sindaco di Vignolo Danilo Bernardi, la vice sindaca di Peveragno Vilma Ghigo.

C'era anche il presidente dell'Aned (associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) Marchió, Vanna Pescatori per la comunità ebraica, varie associazioni di Borgo e rappresentanti dell'Anpi.

La marcia è stata introdotta presso la chiesa di Santa Croce dalla Santa Messa in suffragio dei deportati defunti, e da un momento di riflessione a cura degli alunni dell’Istituto Comprensivo Sebastiano Grandis di Borgo presso piazzale Don Raimondo Viale- area ex campo di Borgo San Dalmazzo.

“Importanti sono state le riflessioni delle alunne e degli alunni delle scuole cittadine. Emozionante la loro lettura al Memoriale dei nomi dei deportati”, ha commentato la sindaca Robbione.





Intanto continuano gli eventi legati alla Giornata della Memoria.





Giovedì 26 gennaio alle ore 20.45 presso l'Auditorium Civico si terrà il “Concerto della Memoria”, a cura degli allievi delle classi ad indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo 'S. Grandis’ di Borgo San Dalmazzo.

Venerdì 27 gennaio dalle ore 14.30 alle ore 18.30 apertura straordinaria pomeridiana di MEMO4345: durante il pomeriggio proiezione delle video-narrazioni dedicate alle famiglie deportate da Borgo San Dalmazzo.

Mercoledì 15 febbraio: ore 11.00 - 13.00 "TRACCE DI MEMORIA - Carte di un viaggio nella Shoah all'Archivio di Stato di Cuneo". Conferenza e inaugurazione mostra (esposizione di documenti) presso l'Archivio di Stato di Cuneo. La mostra sarà visitabile fino al 3 marzo 2023 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 15.00 esclusivamente su prenotazione alla mail dell’Archivio (as-cn@cultura.gov.it);

Mercoledì 15 febbraio: dalle ore 14.30 alle ore 18.30: apertura straordinaria pomeridiana MEMO4345 in occasione dell’anniversario della seconda deportazione dal Campo di Borgo San Dalmazzo; durante il pomeriggio proiezione delle due video-narrazioni dedicate alle famiglie Greve e Lattes, deportate il 15 febbraio 1944 da Borgo San Dalmazzo;

ore 21.00: "La meticolosità del Male. Storia di Alessandro Schiffer e della sua deportazione ad Auschwitz”. Intervento a cura del Dott. Gigi Garelli- Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea di Cuneo.