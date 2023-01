La bici sale sul bus: venti nuovi mezzi Gtt per i collegamenti con Alba

Sono 50 i nuovi Iveco (modello Crossway) che a breve saranno in servizio con GTT per collegare Torino con le destinazioni extraurbane. Il "battesimo" nel capoluogo regionale, in piazza Carducci. Saranno Diesel Euro 6 "step E", che sostituiranno gli Euro 2 attualmente in strada. L'età media di circa metà del parco mezzi sarà presto inferiore ai 3 anni. L'investimento è di 10,3 milioni, cofinanziato dalla Regione.