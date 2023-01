Mombasiglio in lutto per Primo Rozzo, amministratore comunale per dieci anni

Si sono svolti a Mombasiglio oggi pomeriggio - lunedì 23 gennaio - i funerali di Primo Rozzo, per oltre dieci anni amministratore comunale di Mombasiglio.

Da tempo malato, lascia i quattro figli che hanno seguito le orme del padre nell’azienda di impianti idraulici e termoidraulici.

Eletto per la prima volta in Comune a Mombasiglio, nel 2004, nella giunta guidata da Ivano Salvatico, ha ricoperto fin da subito l’incarico di assessore ai Lavori pubblici, per poi essere nominato vicesindaco l’anno seguente. Rieletto nelle elezioni successive, nel 2009 ha mantenuto la nomina di assessore ai Lavori pubblici fino al 2014, al termine del mandato.

Così lo ricorda Ivano Salvatico, sindaco di allora: “Insieme abbiamo svolto per dieci anni l’attività amministrativa. Lo ricordo sempre presente e disponibile in qualsiasi circostanza: per lui l’importante era fare bene per il suo paese. Lavoratore instancabile e preciso, la sue caratteristica che voglio ora ricordare è soprattutto la sus grande umanità, che traspariva in ogni tuo gesto. Non si è mai tirato indietro nei momenti di difficoltà, in Comune come nella vita, e nel tuo incarico di assessore ai Lavori pubblici era attento ad ogni cosa, perché, come diceva spesso, 'le infrastrutture sono fondamentali per far funzionare bene il paese'. La generosità e l’attenzione verso gli altri si evidenziava anche nel ruolo di caposquadra degli AIB e con la Protezione Civile: era sempre disponibile a dare una mano non solo per Mombasiglio ma anche per i paesi vicini. È stato la mia spalla, il mio consigliere non solo in Comune ma anche nella vita. Vorrei dire ancora tante cose ma in questo momento mi viene solo, dal profondo del cuore, un grande grazie. Grazie Primo, da parte mia e da parte di tutti i mombasigliesi per quello che hai fatto e per come lo hai fatto. Ci mancherà”.