Castelletto Stura: Provinciale 3 chiusa per un mezzo pesante in fiamme

E’ momentaneamente chiuso al traffico per consentire l’intervento dei soccorritori la Strada Provinciale 3 nel tratto che attraversa il territorio di Castelletto Stura, all’altezza della rotonda di imbocco dell’autostrada Asti-Cuneo, dove un mezzo pesante adibito al trasporto in cemento ha preso fuoco.



La cabina del veicolo è andata completamente distrutta. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco arrivati dal Comando provinciale, intervenuti con due autobotti e un’autopompa serbatoio per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza del mezzo. Presenti anche i Carabinieri del Comando di Cuneo.