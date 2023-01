Il meteo della settimana: la neve fa il suo ritorno anche in pianura. Continua il periodo freddo

Un fronte occluso porterà neve fino a bassa quota sulle Alpi sudoccidentali dal pomeriggio di oggi, e fioccate anche in pianura sul Cuneese. Domani ancora qualche precipitazione sulle Alpi, ma con quota neve in rialzo. Tuttavia le correnti continueranno ad affluire da est, mantenendo le temperature sotto la media almeno fino a domenica.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.



Oggi lunedì 23 gennaio. Cielo molto nuvoloso o coperto. Dalla tarda mattinata precipitazioni diffuse su Cuneese e Alpi occidentali, con nevicate fino a bassa quota, localmente anche in pianura sul Cuneese. Altrove possibili deboli piogge. Neve anche su zone montuose della Liguria occidentale.



Temperature massime in pianura che a causa del vento in alcuni casi arriveranno fino 4/5 °C (localmente fino 6/7 °C su pianure settentrionali), per poi scendere durante le precipitazioni, almeno sul Cuneese. Vento che sarà dai quadranti nordorientali, con tendenza a ruotare a nord su Cuneese, anche se di intensità tra il debole e il moderato. Venti da moderati a forti settentrionali, e poi orientali su Liguria, in attenuazione in serata.



Martedì 24 gennaio. Residue precipitazioni nevose sulle Alpi Marittime e sudoccidentali, in esaurimento dalla mattinata. Altrove nuvolosità in graduale attenuazione a partire da est. Temperature in aumeno nelle massime, con valori fino a 9/10 °C, minime che rimarranno attorno allo 0 o poco oltre a causa del vento e della copertura nuvolosa. Saranno fino a 5/6 °C su coste liguri. Non si eslcudono zone con calma di vento in cui si formeranno locali brinate. Vento che in nottata sarà ancora tra il debole e moderato da nord/nordest sulle pianure ma si attenuerà in giornata. Moderato o localmente forte da nord su Liguria occidentale.



Da mercoledì 25 gennaio. Mercoledì probabili nuove precipitazioni da effetto stau su Alpi marittime con neve fino a bassa quota, in esaurimento in giornata. Continuerà ad affluire aria più fredda da est che manterrà le temperature sotto la media, con tendenza ad acuirsi nel fine settimana, anche se in condizioni di cielo perlopiù sereno o poco nuvoloso.



Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html



Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/639-Stagionali_Febbraio_2023.html



Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo



Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona