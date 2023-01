Il pecorino etico solidale Biraghi festeggia il sesto anno di vita

Il Pecorino Etico Solidale Biraghi, frutto dell’accordo tra Biraghi, FDAI e Coldiretti Sardegna a sostegno dei pastori sardi, festeggia il sesto anno di vita con un nuovo record: sono infatti oltre 1.100.000 kg di prodotto (70% di Pecorino e 30% di Gran Biraghi) venduti dal 2017 ad oggi.

A più di 6 anni dal lancio, il Pecorino Etico Solidale Biraghi ha riscontrato dunque un grande successo, ora è distribuito in più di 3.100 punti vendita sul territorio italiano e, a novembre 2022, si è registrata una distribuzione ponderata pari al 35% su tutta Italia. Non solo la Grande Distribuzione, ma anche i consumatori hanno risposto in maniera più che positiva all’iniziativa. Questo risultato è evidenziato dal fatto che, in soli sei anni, il Grattugiato La Nostra Ricetta Al Pecorino Biraghi 100g abbia raggiunto una quota importante di mercato.

È questo ciò che emerge dai dati condivisi oggi a Torino, presso la Lounge Gattinoni di Via Cesare Battisti, all’incontro stampa organizzato da Biraghi, azienda di riferimento del settore lattiero caseario, FDAI e Coldiretti Sardegna. All’incontro è seguita poi un’esclusiva esibizione in Piazza San Carlo del Gruppo a Tenore, canto dei pastori patrimonio UNESCO Su Cuntzertu De Abbasanta.

A illustrare i risultati dell’accordo vincente di filiera nato con l’obiettivo di remunerare correttamente i pastori e di dare vita ad un prodotto che incontrasse i gusti dei consumatori, sono stati Claudio Testa, Consigliere d’amministrazione della Biraghi S.p.A, Battista Cualbu, Presidente di Coldiretti Sardegna, Luca Saba, Direttore di Coldiretti Sardegna, Francesco Carta, Vicepresidente della Cooperativa Pastori Dorgali e Adolfo Giannecchini, Responsabile dei progetti di Filiera Agricola Italiana SpA.

«Questo è un esempio concreto di un accordo che fa bene al Sistema Paese, nel quale ogni attore coinvolto ha saputo mettersi a disposizione per creare un prodotto di qualità e competitivo sul mercato» ha commentato Adolfo Giannecchini, Responsabile dei progetti di Filiera Agricola Italiana.

«Il trend è positivo per tutta la filiera – ha aggiunto il Presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu – Dopo sei anni, l’accordo, che non a caso avevamo definito storico, si rivela sempre più vincente e come esempio da seguire non solo in questo settore agricolo. I benefici per i pastori e le cooperative che stanno collaborando al progetto sono evidenti: prezzo minimo garantito, stabilità e programmazione».

«Un accordo che cresce e si rafforza anche grazie ai nuovi progetti che stiamo mettendo in campo con la Biraghi – afferma il Direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba –. Questo ci consentirà di allargare l’accordo anche ad altre realtà locali e crescere nei numeri».

«A distanza di sei anni dalla firma del nostro accordo, siamo felici di festeggiare la collaborazione insieme a tutti gli attori coinvolti nel progetto del Pecorino Etico Solidale. - racconta Claudio Testa, Consigliere d’Amministrazione della Biraghi S.p.A – Siamo molto lieti che i consumatori apprezzino il nostro accordo di filiera, che ci permette di sostenere la tradizione casearia italiana insieme a Coldiretti Sardegna e con Filiera Agricola Italiana».

«Per la nostra Cooperativa è stata una svolta che ha rafforzato tutto il lavoro che avevamo fatto precedentemente – afferma il Vicepresidente della Cooperativa Pastori Dorgali, Francesco Carta –. Da inizio annata abbiamo la certezza che una parte del nostro formaggio verrà venduto ad un prezzo già stabilito».

Nel 2020 la collaborazione tra Biraghi e Coldiretti Sardegna si è consolidata con il lancio di un nuovo prodotto da tavola: dopo il Grattugiato fresco La Nostra Ricetta al Pecorino Biraghi, l’azienda cuneese, insieme a FDAI e all’organizzazione sarda hanno presentato lo Spicchio di Pecorino Etico Solidale, una fetta da 150 grammi senza crosta laterale, prodotta con 100% latte di pecora sardo, a lunga stagionatura, caratterizzata da un gusto dolce e delicato e acquistabile in una pratica confezione con un vassoio per tenerla in tavola, apertura facilitata e zip “apri e chiudi”. L’iniziativa è stata sviluppata con la CooperativaPastori Dorgali - che raggruppa 190 aziende - con l’obiettivo di ampliare le occasioni di consumo del Pecorino grazie al taglio in spicchio e al sapore delicato, allargando la gamma di prodotti a latte ovino del marchio Biraghi.