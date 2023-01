L’editoriale “filo-russo” di Jeffrey Sachs che ha scatenato polemiche

Il quotidiano Repubblica ha recentemente chiesto all’economista americano Jeffrey Sachs di scrivere un editoriale. Forse non si immaginava che dentro un pezzo riguardante il Brasile e le sue elezioni presidenziali questo professore di Harvard avrebbe inserito pensieri di precisa e ragionata ostilità contro la NATO e contro gli Stati Uniti. Le opinioni di Sachs hanno molto peso nella scena internazionale, perché ha un curriculum di rilevanza indiscutibile: fondatore dell’Earth Institute alla Columbia University, membro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, due volte nell’elenco del time delle “100 personalità più influenti del mondo”, consigliere di politica estera dell’Alto rappresentante dell’Unione europea Josep Borrel. Nel suo articolo Sachs sottolinea le colpe gravi che l’Alleanza Atlantica ha avuto nei conflitti prima in Georgia e adesso in Ucraina. Etichetta come “dabbenaggini” la narrazione ufficiale degli eventi che viene suggerita da Washington per essere poi proposta ai cittadini dai giornali mainstream come la stessa Repubblica. Come riferisce il sito Strumenti Politici, le reazioni sdegnate all’articolo di Sachs sono state immediate. Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, parla appunto di “autobombardamento” di Repubblica su se stessa, e chiede di aggiornare le liste di proscrizione contro i giornalisti filorussi. Michele Arnese parla di Sachs come di una sorta di “propagandista” del Cremlino e ricorda le polemiche già scatenate dalle sue posizioni controcorrente su Cina e Covid. Hassan Holgado, invece, non può nascondere la fama e il peso del professore americano a livello accademico, ma non può tollerare che possa esprimersi proprio lui che è stato varie volte intervistato dalla televisione russa.