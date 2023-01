A Busca il prossimo fine settimana torna la gran baldoria del Carlevè

Tensostruttura in allestimento presso l’area Capannoni di Corso Romita e ultimi dettagli organizzativi da mettere a punto: preparativi in corso per la 68° edizione del Carnevale cittadino in programma questo fine settimana a Busca.

Grazie al gruppo dei volontari, gli Amici del Carlevè ‘d Busca, guidati dal presidente, Davide Marabotto, in collaborazione con il Circolo Endas Cuneo Centro e con il patrocinio della Città di Busca, il programma della “gran baldoria a la cà ‘d Micon e Miconëtta ritorna quest’anno, da venerdì 27 gennaio a domenica 29 gennaio 2023, al gran completo, con le tradizionali tre serate in musica più il pomeriggio dedicato ai bambini, che culmineranno nella sfilata dei carri allegorici.

Per la Grande sfilata dei carri di domenica 29 gennaio si succederanno quattro grandi allestimenti con centinaia di figuranti al seguito e un gruppo mascherato. Ad aprire le fila: le majorettes, la Banda musicale e tante maschere provenienti da tutta la provincia. A guidare la parata, dal palco in Via Verdi, l’immancabile Giangi Giordano.

Questo il percorso della: partenza Incrocio Via Antica di Costigliole/ Corso XXV Aprile - Corso XXV Aprile - Corso Giolitti- Via Pes di Villamarina - Via Verdi con zona palco- Via Antica di Costigliole - ritorno in Corso XXV Aprile.

“In occasione della 68° edizione de “’l Carlevé ‘d Busca abbiamo stilato un ricco programma di appuntamenti. – dice il presidente degli Amici del Carlevè ‘d Busca, Davide Marabotto - Ringrazio fin d’ora i numerosi volontari che si sono resi disponibili a dare una mano nei tre giorni buschesi. Con l’augurio che la “gran baldoria a la cà ‘d Micon e Miconëtta” sia per tutti un momento di divertimento e di festa in compagnia, invitiamo naturalmente tutti i buschesi e non solo a partecipare numerosi”.