Busca, nell'attesa del Carnevale continuano le visite a Casa Francotto

Anche l’ultimo week end di apertura della Mostra Mirò: sogno, forza e materia a Casa Francotto è stato un successo con oltre trecento visitatori. Particolarmente gradito l’abbinamento con la fucina d’la pianca nel Borgo Biandone con dimostrazione della forgiatura a mano ha entusiasmato grandi e piccini.

“Ringrazio di cuore -dice il Sindaco Marco Gallo- la famiglia Cavallo per la disponibilità e collaborazione. La fucina è un raro esempio ancora intatto di come, grazie all’acqua del quattrocentesco canale Conti della Morea, venivano azionati magli e mole utili per lavorare il ferro. Busca ha davvero tante cose da riscoprire”.

Domenica intanto in città arriva l’Edizione numero 68 del Carnevale con la prima sfilata di carri allegorici in provincia di Cuneo. Anche le maschere di Micun e Micunetta e la corte hanno garantito una visita alla mostra. Il doppio appuntamento di folklore e cultura sarà un’occasione in più per trascorrere una giornata in Città.

A Casa Francotto visite guidate alle ore 15, 16 e 17. La mostra è stata prorogata fino al 19 febbraio.