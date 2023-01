Terzo Polo: Enrico Costa e Luigi Marattin oggi a Saluzzo

Il Terzo polo incontrerà la cittadinanza di Saluzzo e Alba nella giornata di oggi, lunedì 23 gennaio.

I deputati Luigi Marattin ed Enrico Costa saranno a Saluzzo per un incontro aperto al pubblico che si terrà alle ore 18 nei locali dell’Interno 2 di Via Martiri della Liberazione 2.

A seguire il deputato Luigi Marattin sarà ad Alba alle ore 20:45 nella Sala Riolfo.

Sarà l'occasione giusta per discutere delle prospettive politiche del Terzo polo e per affrontare i principali temi del nostro territorio.

I segretari provinciali di Azione e di Italia Viva commentano: "Sarà un'occasione importante per un primo dibattito politico a pochi mesi dall’insediamento del Governo e soprattutto per analizzare alcuni temi che interessano il saluzzese, dal settore agricolo e agroalimentare fino al settore manifatturiero.

Sarà inoltre possibile tracciare il percorso della Federazione tra Azione e Italia Viva, che anche in provincia di Cuneo sta per muovere i suoi primi passi. L’incontro di Milano getta le fondamenta per costruire una casa politica che veda insieme le culture liberali, popolari e riformiste".