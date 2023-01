Cambio di medici di famiglia a Mondovì

Dal prossimo 31 gennaio la dottoressa Alessandra Balocco cesserà l’attività di medico con incarico provvisorio di assistenza primaria con ambulatorio a Mondovì.

Dal 1° febbraio si inserirà invece quale Medico Titolare di Medicina Generale la dottoressa Chiara Bertolino che presterà la propria attività a Mondovì, in via Quadrone 8 ( tel. 0174/552558 – 351/3035464) nei seguenti orari: lunedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30, martedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, giovedì dalle ore 15,30 alle 18,30 e venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30.

Gli assistiti, da tale data, sono invitati a effettuare la scelta di un nuovo Medico di Medicina Generale tra quelli disponibili nell’ambito territoriale on line attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS oppure recandosi presso lo sportello multifunzionale di Mondovì dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17 muniti di tessera sanitaria, codice fiscale e, nel caso in cui non possa presentarsi il diretto interessato, di delega corredata da fotocopia del documento d’identità.