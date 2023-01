Hockey femminile: Lorenzoni Bra in finale a punteggio pieno

E' terminata con il concentramento di Roma la prima fase del 1° Campionato Elite per la Lorenzoni che ne esce a punteggio pieno avendo battuto tutte le dirette avversarie in questa serie di eccellenza.

Nonostante il grosso divario di punti con la seconda classificata, la squadra HC Butterfly di Roma staccata di ben 11 punti, la Lorenzoni del Presidente Calonico, domenica 29 a Bra non può esser tranquilla in quanto si rigiocherà tutto.

La formula, infatti, prevede una finale in cui le prime quattro disputano il titolo al coperto 2023.

Alla Lorenzoni toccherà in semifinale l'ostico Milano H P, dell'ex Ginevra Totolo battuto sempre, ma di stretta misura, mentre il Butterfly incrocerà i bastoni con il Cus Pisa in buona crescita.

Toccherà al tecnico Gualtiero Berrino caricare le nero-turchesi che devono dfendere il titolo, il ventunesimo, conquistato lo scorso anno a Prato.

La gara di Roma lo ha visto, infatti, testare la squadra con una nuova formazione priva della bravissima Alina Fedieieva e sostituita, tra i pali, dalla esperta Chiara Mortarino per permettere ad Olga Kouraska di occupare il posto dell'unica straniera concessa dal regolamento.

L' atleta ucraina ha avuto modo di far gioco e di segnare 2 reti insieme con Sabrina Raimo, Lisa Di Blasi e la cortista Sara Agrò.

Non si può abbassare la guardia e soprattutto si dovrà sfruttare al meglio il fattore campo e l'appoggio dei sostenitori Prima gara Domenica 29 gennaio ore 10- Bra Palazzetto di via Risorgimento a Bra; a seguire le gare per sfociare nella Finalissima delle ore 14.30