Mondovì, campagna di solidarietà dell'associazione Sgasà: si punta ad aiutare venti famiglie con 2.000 euro

Con l’inizio del nuovo anno, Sgasà, in collaborazione con Casa Do Menor Italia ONLUS e l’associazione MondoQui ODV, vuole raccogliere fondi per rendere accessibili, anche a quella fascia di persone che altrimenti non potrebbero permetterselo, beni di consumo di prima necessità e di alta qualità, che fanno parte dei prodotti della nostra rete.



Ci siamo posti come obiettivo minimo il raggiungimento di 2000 euro, necessari per aiutare circa venti famiglie. Con ogni 100.000 euro in più riusciremo a coinvolgere una nuova famiglia. I destinatari della raccolta avranno la possibilità di ricevere un buono da utilizzare per fare acquisti nella piattaforma, presso le fiere e i mercati organizzati da Sgasà o direttamente dai produttori della rete.



Il progetto Sgasà

Il progetto Sgasà, nato da quattro giovani ragazzi di Mondovì e Saluzzo, che sta lavorando per far sì che la produzione locale ed etica di prodotti alimentari possa diventare accessibile alla comunità locale e crei economia solidale;



l'associazione MondoQui, che si prefigge lo scopo di favorire il dialogo e l’azione comune tra donne e uomini con diverse origini e nazionalità, patrimoni di esperienze, educazione, linguaggi, conoscenze, sensibilità, valori, nel rispetto reciproco, valorizzando differenze e somiglianze in evoluzione. Ultimo, ma non meno importante, Casa Do Menor, fondata da padre Renato Chiera nel 1986 con l'obiettivo di accogliere e accompagnare bambini di strada per offrirgli un futuro migliore. Ma oggi Casa Do Menor è molto di più!



Come sostenere il progetto?

La campagna di crowdfunding è presente sulla piattaforma online Produzionidalbasso al link: https://www.produzionidalbasso.com/project/aiutaci-ad-aiutare-3/, ma per qualsiasi informazione è possibile contattare i/le giovani del progetto Sgasà alla mail sgasa.info@gmail.com oppure al numero 3451653692.