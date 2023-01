Neve sul colle della Maddalena, mezzo pesante paralizza il traffico in valle Stura

Caos e mezzi pesanti bloccati sulla statale 21 del Colle della Maddalena dove, per la nevicata in corso, è scattata la regolazione del transito per i veicoli superiori a 3,5 tonnellate.

Il provvedimento, previsto dall’ordinanza 258/2020 al fine di scongiurare eventuali blocchi della circolazione, consiste nell’indirizzamento dei mezzi pesanti in uscita dalla statale all’altezza della rotatoria di Borgo San Dalmazzo (km 1,200) e a Vinadio (km 29,700). Eppure è bastata un mezzo pesante con le catene da neve non adatte, per creare il caos e bloccare tutti gli altri mezzi, nonostante siano all'opera i tecnici dell'Anas e quelli della ditta incaricata dello sgombero neve, la Massucco. La situazione starebbe tornando lentamente alla normalità, ma resta il problema dei tir senza dotazioni invernali adatte. Adesso sono stati bloccati - come da ordinanza - a Borgo San Dalmazzo e a Vinadio, proprio per evitare di paralizzare l'intera vallata. A Vinadio, al momento, stanno attendendo di poter ripartire circa cinquanta camion.