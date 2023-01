"All you can Drink - i ragazzi e l'alcol". A Trinità una serata per parlarne, a cura del consorzio Monviso Solidale

L'Istat ci dice che nel 2020 il 18,2% dei ragazzi e il 18,8% delle ragazze tra gli 11 e i 17 anni hanno consumato bevande alcoliche. Il 4,3% generale ha i comportamenti più a rischio, consumando alcol quotidianamente e prevalentemente lontano dal pasto.

"all you can drink - i ragazzi e l'acool" é il titolo dell''iniziativa proposta dal consorzio Monviso Solidale, in collaborazione con l'ASL Cn1, il Comune di Trinità, l'associazione di Promozione sociale "Le Bolle" e la cooperativa Caracol.

Durante la serata si parlerà proprio dei giovani e del loro incontro precoce con l'alcol, della loro esperienza del rischio, della ricerca del limite e del faticoso compito degli adulti di essere presenti in quei confini.

L'appuntamento é per giovedì 26 gennaio alle ore 20,45 presso la biblioteca civica di Trinità in via Roma 1.