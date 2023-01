Cuneo pensa alla riqualificazione dell'asilo cattolico: giochi rimovibili e nuova pavimentazione in arrivo

Si è riunita ieri (lunedì 23 gennaio) la II^ commissione consiliare della città di Cuneo, apertura ufficiale dei lavori dell’amministrazione comunale per il nuovo anno. Tra i punti all’ordine del giorno anche la discussione in merito ai lavori di riqualificazione del cortile interno dell’Asilo Cattolico di via Asilo.



Il progetto prevede innesti di verde completamente nuovi – tra cui alcune ‘siepi’ di piante rampicanti sulla parte interna del muro perimetrale del cortile - il rifacimento della pavimentazione, tutta ciclabile, l’installazione di coperture in travetti di legno lamellare e quella di nuovi giochi e giostre dedicati ai bambini; di questi, tutti tranne un pergolato in acciaio a filo del muro esistente (non visibile dall’esterno) saranno rimovibili. Gli elementi della pavimentazione con la sabbia verranno coperti per evitarne lo sfruttamento da parte di animali.



L’intervento – già ottenuto il nulla osta da parte della Soprintendenza – vedrà l’avvio ufficiale dopo la firma della relativa delibera di giunta.