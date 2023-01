Dal "ladro delle palestre" al "borsone con stupefacenti": il 2022 della Polizia Locale di Alba

Dal ladro delle palestre alla borsa con mezzo chilo di sostanze stupefacenti, dai piccoli furti nella zona della stazione ai borseggiatori presso il quartiere Moretta. Questi sono, per fortuna, i fatti di cronaca più significativi che la Polizia Locale di Alba ha dovuto affrontare durante il 2022.

Tutti avvenimenti che sono stati gestiti bene, ed il tutto è stato riportato nella normale vita quotidiana.

Ripercorriamo questi episodi con Antonio Di Ciancia, il Comandante della Polizia Locale di Alba: «I due episodi più impegnativi sono stati sicuramente l’arresto del “ladro delle palestre” nello scorso settembre e il ritrovamento degli stupefacenti in Zona H di alcune settimane fa.

Le manette per questo uomo proveniente dalla Lombardia, e con trascorsi in questo tipo di furti, sono scattate il 19 settembre, dopo l’inseguimento da parte dell’ispettore Angelo Mulè e dell’agente Daniele Vieste che, a bordo delle loro motociclette, sono riusciti a raggiungere il ladro di articoli sportivi, fuggito sulla sua vettura elaborata, dal parcheggio della piscina di San Cassiano fino a strada Baresane, quasi al confine con il Comune di Grinzane Cavour.



Un’azione repentina ed attenta dei nostri agenti su un uomo che batteva il nostro territorio dal mese di maggio. L’uomo è poi stato portato al carcere di Asti, mentre la refurtiva è stata sequestrata».



La Zona H, dove è stato posizionato nei giorni scorsi un altro “occhio tecnologico”, è stato teatro, alcune settimane fa, di un intervento che ha indebolito lo spaccio nel parco: «Abbiamo sequestrato mezzo chilo di stupefacenti dal valore di 5 mila Euro recuperando le sostanze durante un intervento a sorpresa, durante il quale però il pusher è riuscito a fuggire. Questa è una zona dove i controlli sono continui ed è un punto della città sotto la nostra lente di ingrandimento, come la stazione ferroviaria dove ci sono stati alcuni piccoli furti, e dove, anche qui, potenzieremo gli occhi vigili delle telecamere.

Durante l’anno, sempre in ambito di piccoli furti, abbiamo avuto a che fare con alcuni borseggiatori nel quartiere Moretta, presso la piazza del supermercato, dove si sono verificati alcuni episodi ai danni di donne anziane, con alcune di loro che hanno riportato escoriazioni e contusioni».