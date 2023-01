Dronero: Luca Bertaina è il nuovo presidente della Pro Loco

Un Consiglio davvero importante a Dronero, lo scorso mercoledì 18 gennaio, presso la Sala Consiliare del Comune.



A riunirsi la Pro Loco, per l’elezione del nuovo consiglio direttivo dopo le dimissioni, lo scorso ottobre del presidente Marino Strano.



La riunione ha visto la partecipazione, in rappresentanza del Comune, del vicesindaco Mauro Arnaudo.



Ad essere eletto come nuovo presidente Luca Bertaina: “È una grande emozione e un onore per me!", ha commentato felice. "Arrivo dopo la presidenza di Marino Strano, in una Pro Loco che ha dimostrato di darsi molto da fare, con l’organizzazione lo scorso anno di molti importanti e bellissimi eventi. Da parte mia garantisco tutto l’impegno e desidero ringraziare il vicesindaco Mauro Arnaudo e tutta l’amministrazione comunale. Sono certo che con il comune ci sarà una proficua collaborazione e che molto si potrà fare per rendere ancora più bella la nostra Dronero”.



Vicepresidente Federico Massano, segretaria Martina Cucchietti, tesoriere Giacomo Coalova e provibiri Gianfranco Massimo e Silvia Demaria. A interfacciasti con l’amministrazione comunale sarà invece Dario Ghio.



Guardando all’anno passato e nella ricchezza del confronto con altre Pro Loco, ad esempio quella di Caraglio, la realtà dronerese si prepara così a progettare eventi e attività per il 2023. Un nuovo anno che si aprirà a febbraio con il Carnevale, tra festa e allegria, ma soprattutto con l’atteso e ormai immancabile ritorno di Giuanin Pajalunga.



Grinta, entusiasmo e volontà. “La Pro Loco - tengono a precisare tutti i soci - coglie l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale, in particolare il vicesindaco Mauro Arnaudo, per l’appoggio e il supporto dimostrato in questi mesi. Si ringraziano inoltre tutte le associazioni attive sul territorio, con cui si è stretto un ottimo clima di collaborazione che si auspica di mantenere nel tempo. Infine, porge sentiti ringraziamenti a tutta la popolazione per aver partecipato numerosa agli eventi organizzati, dimostrando fiducia ed entusiasmo al gruppo: ogni appuntamento è stato un successo!”.