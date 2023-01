"La mia bambina è nata a Mondovì, dove ho trovato persone che mettono il paziente al primo posto"

Ho partorito a Mondovì nel novembre del 2021. Ho fatto un cesareo alle 9.30 del venerdì mattina e sono rimasta in ospedale fino al lunedì pomeriggio. Sono stata in quei giorni circondata da persone buone, gentili, amorevoli, che mi hanno accompagnata per mano in ogni momento. Dalla preparazione prima di entrare in sala parto all'anestesia, dal primo giorno a letto alla prima poppata, mi hanno consigliato come tenere in braccio la bambina e come muovermi al meglio per non sforzarmi visti i punti del cesareo e come farla stare comunque comoda. Mi hanno insegnato come cambiarle il pannolino e darle il biberon. Sì, il biberon: perchè ho scelto di non allattare, e a Mondovì nessuno si è permesso di dirmi che non era la scelta giusta o che dovevo provarci lo stesso, anzi mi hanno spiegato come procedere, come preparare il latte, come gestire i tempi. La bambina era con me in camera, certo, ma non ero sola: il primo giorno il papà è potuto rimanere con me fino alla sera, poi da quando è andato via è stato un susseguirsi di aiuto e di supporto. Alle 23 circa le signore del nido mi dicono "prendiamo la bambina per il controllo, le diamo il latte e la teniamo noi qualche ora, tu dormi un po'". Al momento non ci ho dato importanza, ho chiuso gli occhi e sono crollata dal sonno. Quando alle 4 me l'hanno riportata ho realizzato che quelle ore di sonno erano tutto quello di cui avevo bisogno per potermi dedicare a lei, alla bambina, con la mente più lucida. Non so quante volte le ho viste in quei giorni, e non parlo di una presenza ingombrante, ma della sicurezza di sapere di non essere sola, di avere qualcuno a cui chiedere in caso di bisogno. Quando il lunedì sono stata dimessa, il papà non è potuto entrare in reparto: sono venute in due ad aiutarmi a vestirmi, a preparare la bambina, hanno portato dentro la camera il passeggino, mi hanno accompagnata fino fuori dal reparto. Le ho salutate con le lacrime: sono andata a casa con una sensazione di benessere che non mi sembrava reale, non mi sembrava possibile. Tante amiche o conoscenti, che avevano partorito anche da poco, ma in altri ospedali, mi avevano messa in guardia su tutto e avevano messo in dubbio la mia scelta: "ti spingeranno all'allattamento al seno", "ti diranno di provarci lo stesso", "ti daranno pochi antidolorifici dopo il cesareo", "ma perchè a Mondovì che è lontano", "non è comodo per te".. e invece io avevo appena vissuto tutt'altra esperienza. Avevo scelto Mondovì qualche mese prima: avevo fatto la scelta migliore, solo che ancora non lo sapevo.