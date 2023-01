Pannelli fotovoltaici sul tetto dello Stadio del Nuoto. Ma vanno eliminate prima le infiltrazioni

La piscina di Cuneo avrà i pannelli fotovoltaici, come già previsto inizialmente, quando venne costruito il nuovo impianto, inaugurato a settembre del 2015. I costi troppo alti fecero decidere di posticipare l'intervento.

Adesso si parte, anche perché più che di una spesa, visti i costi energetici delle piscine, si tratta di un investimento e di una scelta green. Ben 450 mila euro, tutti finanziati dal Comune di Cuneo.

L’intervento di installazione dei pannelli fotovoltaici ha portato ad una serie di sopralluoghi propedeutici, dai quali sono emersi molteplici punti d’infiltrazione di acqua e l’ostruzione dei pluviali.

Sono quindi iniziate, già in questi giorni, le opere finalizzate alla risoluzioni delle infiltrazioni, necessarie per procedere poi con l'installazione dell'impianto fotovoltaico che, a regime, arriverà ad avere una potenza di 350 kw/p.

Se non ci saranno intoppi, l'impianto sarà in esercizio per la fine del mese di marzo 2023.