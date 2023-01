“Sterilità” entra nella sestina finale del premio letterario Città di Asti

Una nuova soddisfazione per Linda Arnaudo, l’autrice saluzzese di "Sterilità": il romanzo, uscito la primavera scorsa, è infatti entrato nella sestina dei finalisti all’interno della sezione Narrativa edita alla prima edizione del Premio Letterario Città di Asti.

“Sono molto orgogliosa di questo ulteriore step" commenta, in attesa della finale che si terrà domenica 29 alle 17 presso la sede di Letteratura Alternativa Edizioni "Asti Art Gallery" - e, naturalmente, mi auguro di portare a casa un bel risultato ma posso dirmi comunque molto fiera del percorso che sto portando avanti con Sterilità".

Un altro bel traguardo per il libro, edito da Albatros, che nel corso di quasi un anno ha già collezionato diversi riconoscimenti, sia a livello di pubblico che di critica, come dimostrato anche dal quarto posto con premio speciale della giuria ottenuto a novembre all’interno del Premio Letterario Internazionale Città di Latina.

L’autrice ha, tuttavia, le idee mollto chiare su quali siano i suoi programmi futuri, tra cui quello "di dare il massimo con questo libro in cui credo tantissimo e che, poco per volta, mi sta ripagando della fatica impiegata”.

Una percorso impegnativo e stimolante, come evidenziato da Linda, “che ti porta ad interrogarti costantemente e a mettere in discussione certezze e convinzioni: inevitabilmente indagando i personaggi finiamo per indagare anche noi stessi”.

La scrittrice, da sempre animata da un potente impulso creativo, conclude che “c’è un’idea a cui sto lavorando e che si sta delineando in modo sempre più nitido nella mia mente. Sarà un lavoro complesso che richiederà un grande sforzo ma sono una persona volitiva e quando credo in qualcosa vado fino in fondo".