I Vigili del Fuoco di Saluzzo, con due mezzi, sono intervenuti questa notte poco dopo l’una per un incendio segnalato alla legnaia di un’abitazione privata sita in via Creusa. 1.

Il tempestivo intervento ha permesso di circoscrivere in un’ora e mezza circa le fiamme, che non si sono propagate alle parti attigue: alle 2,45 l’intervento era concluso.

Non si segnalano danni alla struttura, nessuna persona è rimasta ferita.