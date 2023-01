Come scegliere il parquet: guida con i migliori consigli

Nel momento in cui si arreda casa, a prescindere dall’ambiente, è naturale farsi domande in merito alla scelta della pavimentazione. Sono sempre di più le persone che, quando si pongono questo interrogativo, si focalizzano sul parquet, una tipologia di pavimento che comunica eleganza, calore, amore per quei dettagli estetici che hanno sempre il loro perché in una casa. Una volta presa la decisione, arriva la fase di scelta concreta.

Quali sono i consigli pratici per non sbagliare? Scopriamo i principali nelle prossime righe di questo articolo.

Il colore

Il primo aspetto da considerare quando si sceglie il parquet è il colore. La cromia sarà diversa a seconda che la stanza da arredare sia una camera da letto in stile Shabby Chic piuttosto che un salotto moderno. In fase di scelta del colore del parquet per la pavimentazione di casa, bisogna tenere conto del fatto che certi legni tendono più di altri a cambiare per via dei processi di ossidazione. Ciò vale per esempio per il ciliegio, un legno tendente al rosso, ma anche per il doussiè, che si contraddistingue per la medesima peculiarità cromatica.

Parquet in legno massello vs parquet prefinito

Quando si parla di scelta del parquet per la casa, è cruciale soffermarsi sulle differenze tra due opzioni specifiche: il parquet in legno massello e il parquet prefinito. Nel primo caso, si ha a che fare con l’alternativa più tradizionale in assoluto.

Il parquet in legno massello ha una particolarità: ogni singolo listello è un pezzo di legno, realizzato ovviamente in massello. Il materiale appena menzionato è noto per il fatto di essere molto sensibile alle variazioni di umidità. Ecco perché, in generale, la tipologia di parquet sopra menzionata non è consigliata a chi deve pavimentare una casa con riscaldamento a pavimento.

Il parquet in legno massello, per ovvi motivi, è sconsigliato anche in zone della casa come la cucina e il bagno. Negli ultimi anni, le aziende produttrici hanno migliorato notevolmente la qualità della loro proposta, mettendo in primo piano soluzioni di livello eccellente. Nonostante questo, per evitare problemi è opportuno considerare gli accorgimenti citati nei paragrafi precedenti.

Di cosa si parla, invece, quando si chiama in causa il parquet prefinito? In questo frangente, il nome aiuta tantissimo a rispondere alla domanda e ci ricorda che siamo davanti ad un pavimento già rifinito prima di arrivare alla posa. Il passaggio appena menzionato risulta quindi più rapido e agevole. Con listelli composti da diverse parti, il parquet prefinito è la scelta ideale nei casi in cui si ha a che fare con stanze di estensione importante.

Le certificazioni

Un altro criterio da prendere in considerazione quando si sceglie il parquet per la casa riguarda il focus sulle certificazioni. Una delle più celebri è la FSC (acronimo per Forest Steward Council). Si tratta di una certificazione internazionale che indica la provenienza del legno da foreste gestite in maniera responsabile sia per quel che concerne l’ambiente, sia per quanto riguarda i rapporti sociali ed economici con le popolazioni locali.

Un’altra certificazione che può essere presente quando si ha a che fare con i parquet di qualità è la dicitura “100% Made in Italy Certificate”. Attenzione: è facoltativa, ma senza dubbio sinonimo di prestigio. Obbligatoria è invece la certificazione che fornisce informazioni sulla reazione al fuoco del parquet (in questo caso, si ragiona per classi).

Le opportunità del web

Il web fornisce grandi opportunità a chi deve scegliere il parquet per casa. Oggi come oggi, infatti, sono numerose le aziende - Quaranta Ceramiche di Manduria è una di queste - che consentono di acquistare il parquet per i pavimenti della propria abitazione, ma anche dell’ufficio, in pochi click (la qualità delle schede di prodotto consente di stare tranquilli per quanto riguarda i dettagli tecnici del prodotto).