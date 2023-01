Cherasco celebra la Giornata della Memoria coi ragazzi dell’istituto “Sebastiano Taricco” 

Nel 2005 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto ufficialmente il 27 gennaio come Giorno della memoria, momento in cui tutto il mondo ricorda le vittime di quella tragica pagina di storia chiamata “Olocausto”.

La data scelta è quella del 27 gennaio perché proprio in quel giorno, nel 1945, le truppe sovietiche dell’Armata Rossa arrivarono nei pressi della città polacca di Auschwitz scoprendo l’enorme campo di concentramento e sterminio utilizzato nel corso del genocidio nazista.



Anche Cherasco ogni anno celebra la Giornata della Memoria, ricordando le vittime dell’Olocausto. L’appuntamento è per venerdì 27 gennaio, alle 20,45 al teatro Salomone dove il coro, l’orchestra e le voci recitanti dell’Istituto Comprensivo Sebastiano Taricco interpreteranno alcune pagine di libri sulla Shoà.

Ad aprire la serata saranno gli allievi dell’Associazione Danzarte e a seguire saranno proposti brani musicali dal gruppo Cherasco Kisses e dagli allievi del Circolo Culturale Eureka Music Academy.



«Nessuno deve dimenticare questa tragica pagina della nostra storia, – commenta il sindaco Carlo Davico – anche Cherasco ha avuto le sue vittime dell’Olocausto. Importante è la presenza, a questa serata, degli studenti dell’istituto Taricco. Ricordare è doveroso, ma lo è anche tramandare queste pagine di storia ai nostri figli, ai giovani, alle future generazioni perché possano comprendere e impegnarsi ogni giorno affinché episodi come quelli non accadano più. Invito tutti, grandi e piccoli, a questo momento di ricordo, che non deve fermarsi ad una serata, ma accompagnarci in ogni nostra azione».



La serata è a ingresso libero.