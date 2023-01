Tappa a Cuneo per la candidata alla segreteria Pd Elly Schlein

Come annunciato toccherà anche il capoluogo della Granda il tour che la candidata alla segreteria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein sta tenendo in diverse zone del Paese.

L’appuntamento è per questo sabato 28 gennaio, alle ore 10 presso la sala polivalente del Centro di Documentazione Territoriale di largo Barale 1.

L'incontro è promosso dal comitato di sostegno “Parte da noi – Provincia Granda”. "Elly Schlein si candida a guidare il principale partito riformista e progressista italiano per migliorare la vita delle persone, per accompagnare la transizione ecologica, che serve anche al Paese, per ridurre le diseguaglianze, per non lasciare indietro nessuno”, dicono dal Comitato, cui aderiscono "decine di persone provenienti da tutte le aree territoriali e composto da simpatizzanti, amministratori, iscritti, tutti accomunati dalla volontà di cambiare il Partito Democratico, per riuscire a riavvicinare i tanti delusi che negli ultimi anni si sono allontanati, dando vita ad un partito rigenerato, che parta dagli iscritti, dai circoli, gestito in maniera plurale, collegiale e trasparente in tutte le sue articolazioni, anche attraverso il rinnovamento della classe dirigente, e capace di dialogare con le realtà associative, sindacali e civiche".