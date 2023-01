A Revello si scaldano i motori per San Biagio 2023: una settimana di eventi per tutti i gusti

Si prosegue sabato 4 febbraio con il “Ballo dei bambini” dalle 14 alle 17,30 con Dj Pog. Pomeriggio con ingresso gratuito e merenda per tutti. Dalle 20 si terrà la cena con prenotazione obbligatoria (entro e non oltre giovedì 2 febbraio) a cui seguirà alle 21,30 la serata di presentazione della maschere del Carnevale con Dj Kamillo. La festa continuerà a partire dalle ore 23 con la festa di apertura del Carnevale con Dj Matteo Dianti e cocktail bar sempre aperto. L’ingresso per la serata è di 10 euro. Per chi partecipa alla cena il prezzo è di 25 euro con ingresso compreso, 15 euro per i bambini sotto i 12 anni.