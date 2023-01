Marattin e Costa a Saluzzo per il Terzo polo

“Le elezioni europee sono il primo appuntamento a cui arriveremo col nuovo soggetto politico puntando a una percentuale a due cifre. Le elezioni locali, regionali e comunali, sono per noi la sfida più difficile ma ci stiamo attrezzando fin d’ora per non farci trovare impreparati”.



I deputati Luigi Marattin ed Enrico Costa, intervenutiti lunedì sera al Circolo Interno due di Saluzzo, hanno presentato con queste parole gli obiettivi politici del Terzo Polo e il percorso che porterà nei prossimi mesi alla fusione tra Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi.



A fare gli onori di casa i coordinatori provinciali Andrea Vassallo e Francesco Hellmann.



Duro il giudizio che i due parlamentari hanno espresso nei confronti del governo.



“La maggioranza che sostiene Meloni – ha detto Marattin – dopo tre mesi è già zoppicante”.



Gli ha fatto eco Costa: “È totale illusione credere alla compattezza. Fratelli d’Italia vuole fare da sé, ma non ha cultura di governo e Lega e Forza Italia hanno già iniziato a fare gli sgambetti. La consultazione europea, col voto proporzionale, sarà il primo grande banco di prova”.



Entrambi hanno ribadito la volontà di procedere uniti e di voler allargare la partecipazione anche a quanti, pur non provenendo da queste due formazioni ma riconoscendosi negli ideali e negli obiettivi, vorranno portare il loro contributo.



“Dobbiamo uscire dalla logica dei sondaggi che schiacciano la politica sull’orizzonte del giorno dopo - ha affermato Marattin - per affrontare i gravi problemi che abbiamo davanti. Il modo in cui procede il governo Meloni non è quello che si addice a un Paese che fa parte del G8”.



Costa ha toccato i temi della giustizia, ribadendo la piena stima al ministro Guardasigilli Carlo Nordio.



In sala, parecchi amministratori del Saluzzese tra cui il sindaco Mauro Calderoni insieme a alcuni esponenti della sua maggioranza di centrosinistra di “Insieme si può”.



Una presenza che è stata interpretata come un primo reciproco annusarsi in vista di possibili alleanze per le comunali di Saluzzo del 2024.